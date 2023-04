Encontrar un maquillaje ligero y de fácil absorción en cuanto empiezan las altas temperaturas no es una tarea nada fácil. Si os cuesta encontrar una base de maquillaje que no cree ese odioso efecto 'máscara' del que todas huyen, traemos buenas noticias para ti. Hoy, Esther Cañadas nos ha desvelado su truco para una piel perfecta en verano, un base de maquillaje ultraligera, muy profesional y con la que parecerá que no llevas absolutamente nada. ¿Quieres saber de cuál se trata? Sigue leyendo y te lo descubriremos. Además, te hemos traído una selección de otras lujosas firmas que nada tienen que envidiar a la de Esther y que le hacen competencia directa.

Las prescriptoras de belleza se encuentran en la eterna búsqueda de una base ligera, que no sea demasiado oleosa, con una cobertura suave y que no reseque o se empaste. En general, con las foundation pueden pasar dos cosas, una, que tu piel acabe reseca y agrietada bajo una capa opaca de maquillaje; o, por el contrario, si tienes la piel grasa, que tu rostro empiece a segregar grasa hasta inundar tu piel de brillos. Dicen que en el término medio está la virtud y eso es precisamente lo que promete la Ultra Le Teint Velvet de Chanel. Esta carísima marca de make up tiene un precio de 40,80 euros, eso sí, cumple lo que promete.

Esther Cañadas usa la base más ligera de Chanel para maquillar su rostro

Este "descubrimiento" de la modelo es perfecto para usar en verano y asegura que puedes usarlo sólo en las zonas que necesites, donde tengas imperfecciones o para unificar el color del cutis. Una buena idea para conseguir este efecto con otras bases de cobertura alta es mezclarlas con un sérum o gel de ácido hialurónico o una crema hidratante suave.

Las firmas de lujo suelen ofrecer productos con ingredientes casi mágicos que hacen que las bases se vean mucho más naturales y uniformes que las low cost. Lo cierto es que merece la pena gastar un poco más de dinero en una firma de alta gama. Las bases de maquillaje o los llamados 'teint', más ligeros y frescos, duran muchísimo, pues no es necesario que los apliquemos en todo el rostro, ni excedernos con la cantidad. Descubre nuestra selección de teints fluidos que te asegurarán un maquillaje natural este verano en la galería.