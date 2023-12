Juncal Rivero, irreconocible: la transformación radical de la ex Miss España

Juncal Rivero, una de las modelos más icónicas de España, ha dejado una huella imborrable en el mundo de la moda. El inicio de su carrera a los 17 años quedó marcada por el título de Miss Valladolid y Miss Castilla. Su elegancia, carisma y belleza le hicieron alzarse con la corona de Miss España en 1985. Este reconocimiento la catapultó hacia las pasarelas de moda internacionales, llegando a desfilar para firmas de moda de alta costura en París y Nueva York. Han pasado los años y en su última aparición, durante la gala ‘Christmas by Starlite’, la modelo se dejó ver con una imagen muy cambiada y una transformación en su rostro muy impactante.

El reconocido festival 'Starlite' ha abandonado por una temporada la ya célebre y concurridísima Cantera de Nagüeles marbellí para instalarse por unos días en el IFEMA de Madrid. Durante la primera noche de festival, una larga lista de rostros conocidos se dejaron caer por el recinto ferial para disfrutar de la actuaciones de los mejores artistas internacionales. Entre las celebrities que asistieron al concierto de Rod Stewart, cabeza de cartel de la primera jornada, estaba Juncal Rivero. La modelo apareció en la alfombra roja con un vestido asimétrico negro de lo más chic y una imagen muy distinta de la que recordábamos.

La increíble transformación de Juncal Rivero

En sus redes sociales, la ex Miss muestra abiertamente que se ha sometido a técnicas no invasivas para tensar la piel de sus brazos y su rostro; un lifting sin cirugía al que se apuntan cada día más mujeres. A sus 57 años, Juncal luce una piel impresionante y, aunque los años no pasan en balde, su rostro refleja una transformación que no ha pasado desapercibida. Pese a que su silueta espectacular permanece intacta frente a las envestidas del paso del tiempo, su rostro revela cambios notables que han dado pie a la especulación, aunque sus retoques son todavía todo un misterio.

Los retoques más buscados por las celebrities

En la actualidad, el mundo de la belleza y la estética ha evolucionado de manera significativa, y las celebridades a menudo recurren a tratamientos para mantener una apariencia juvenil y fresca. Juncal Rivero tampoco ha sido ajena, con una serie de tratamientos y técnicas con la que paliar el paso del tiempo.

El "foxy eye", una técnica que eleva las cejas para crear un efecto de mirada felina, se ha convertido en un favorito entre las estrellas que buscan un cambio sutil pero impactante en su apariencia. Desde que Bella Hadid o Kendall Jenner lo pusieran de moda, este tratamiento no ha dejado de generar colas en los centros de estética.

Otro tratamiento popular son los hilos tensores, utilizados para elevar la piel del rostro y darle firmeza sin necesidad de cirugía. El bótox, conocido por su capacidad para reducir las líneas de expresión, y las hidrataciones labiales con ácido hialurónico son opciones comunes para aquellas que buscan mantener una apariencia juvenil.

Es importante señalar que cada persona tiene derecho a decidir cómo manejar su propia apariencia, y la elección de someterse a procedimientos estéticos es personal. La belleza, en todas sus formas, merece respeto y reconocimiento. Independientemente de los retoques estéticos que pueda haber elegido, refleja la evolución natural de una mujer que ha dejado su huella en la historia de la moda española. Su legado continúa, recordándonos que la verdadera belleza se encuentra en la confianza y la autenticidad.