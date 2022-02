Las hijas de los famosos son siempre una fuente de inspiración. Y Julia Janeiro, a sus 18 años, es una de las que más arriesga. La joven cuenta con más de 200 mil seguidores en Instagram y, acaba de empezar ha triunfar como influencer y de vez en cuando nos deja sus mejores looks de moda y belleza. Hace unos días nos contó cómo conseguía dar a sus cejas un toque espectacular y también desveló el centro al que acude cuando se pone extensiones de pelo y de pestañas. Gracias a su publicaciones también hemos sabido que es fan confesa del estilo urbano que combina con bolsos de las mejores marcas.

Ahora acaba de enseñarnos su último peinado de moda y la verdad es que tiene todos los tintes necesarios para ser el peinado preferido de las adolescentes la próxima primavera. Si normalmente acostumbra a lucir una melena extralarga lisa, pulida y con la raya en medio. Hoy ha dado un paso más y se ha atrevido con una trenza XXL de lado, con mechones sueltos desenfadaos en la parte del flequillo. Nos ha enseñado el resultado final en su perfil y tenemos de decir que nos encanta.

Julia Janeiro con la trenza que llevarán las adolescentes en primavera

Este peinado nos gusta porque no solo es sencillo y fácil de hacer, sino que también tiene un efecto lifting que sienta genial a las chicas más jóvenes y también a sus madres. Al poder llevarse pulida y estirada tiene un efecto ‘buena cara’ que quita años de encima. Además, las trenzas son ese tipo de peinado que nunca pasan de moda y siempre está ahí pasen los años que pasen.

Se trata de un peinado al que podemos añadir también un toque de efecto wet y el resultado es super refinado: no solo nos asegura que no se nos moverá ni un pelo y no sufriremos el temido encrespamiento, sino que también dará a nuestro look un toque muy elegante.

Las maxitrenzas han conquistado a las celebridades más importantes del mundo

Sin embargo, la hija de María José Campanario no es la única que se ha atrevido a llevar la maxitrenza que tantas veces hemos visto a Kylie Jenner… Cristina Pedroche también la llevó para una de sus apariciones en el programa de ‘Zapeando’ o la mismísima Beyoncé, para la inauguración de los nuevos estudios de producción cinematográficos de Tyler Perry, y hasta Jennifer Lopez que dejó atónitos a sus fans al aparecer con una trenza, de al menos metro y medio, que llegaba a la altura de sus tobillos. Sin duda, esta trenza se adapta a cualquier situación. Poco importa cómo te haces la raya del pelo, es un peinado que quedará bien de todas las formas posibles.