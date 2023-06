Tener un culo de acero es el sueño de todas y todos, y para ello, entrenar la zona de los glúteos es básico. De hecho, es imposible presumir de un cuerpo fuerte, bonito y proporcionado sin un buen entrenamiento del tren inferior. Entonces, ¿por qué no darle caña al culete tal y como hace Jessica Bueno? Ten en cuenta que los glúteos son el músculo más grande que tenemos. Sin embargo, no todas las rutinas de entrenamiento son iguales, y no todos los ejercicios son efectivos. Entre los más destacados: las sentadillas. Este ejercicio, que ya no falta en ninguna rutina fitness que se precie, logra una retaguardia firme en poco tiempo.

Pero antes de contarte cómo puedes fortalecer tu zona trasera, queremos que sepas que los glúteos están formados por tres músculos: el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. Para que el culo se vea redondo, fuerte y firme hay que entrenar los tres grupos musculares en su conjunto. ¿Cómo las hace la ex novia de Kiko Rivera? ¡Observa bien la postura de Jessica y, después, sigue leyendo!

Sentadilas: el ejercicio más efectivo para tener un culo 10, palabra de Jessica Bueno

Las sentadillas son uno de los ejercicios básicos de las rutinas de entrenamiento para trabajar tanto la zona de los glúteos como las piernas. Además, son buenas para mitigar la celulitis. Pero, ¿sabes cuántas tienes que hacer para conseguir resultados? Los expertos dicen que unas series, de 12 repeticiones con 30 segundos de descanso entre cada serie. Sin embargo, antes de hacerte ilusiones, debemos tener claro que no conseguiremos nuestro objetivo sin llevar a cabo un estilo de vida saludable, y buenos hábitos alimenticios. Jessica completa su entrenamiento de glúteo con una dieta balanceada y un entrenamiento de fuerza completo. Ahora sí, toma nota de cómo hacerlas de forma correcta.