El día 11 de febrero vuelven los Premios Goya 2023, y sabéis de sobra que este evento reúne a actrices, influencers y rostros conocidos del panorama cinematográfico y del espectáculo. Esta cita lleva meses de preparación, sobre todo para las asistentes que buscan impactar con su imagen. Todo tratamiento es poco para brillar ese día bajo el aluvión de flashes de la prensa en la red carpet. Jessica Bueno está este año invitada a estos premios y nos ha contado el skin care que utiliza desde ya para lucir un rostro de cine en la alfombra roja. Te contamos todo sobre los productos que utilizará y te damos tips de belleza para incluirlos en tu rutina diaria o para conseguir un efecto buena cara en días importantes.

La modelo está muy bien aconsejada en esta cuenta atrás hacia los premios de cine más importantes de España. Ya tiene el skin care completo que se realizará para aparecer impresionante en esta alfombra roja. ¿A qué principio activo se ha entregado completamente la ex pareja de Jota Peleteiro? A los infalibles efectos de la vitamina C, la reina del efecto flash y de las manchas. Esta vitamina, también conocida como ácido ascórbico, tiene un gran poder para difuminar las manchas de sol y de la edad, unifica el tono de la piel y es capaz de revitalizar cualquier cutis apagado. Otro de los magníficos beneficios de este principio activo es su capacidad para rellenar líneas de expresión, por lo que si estás desesperada preguntándote qué producto incluir en tu rutina antiaging te estamos dando la solución.

Utiliza la mascarilla de vitamina C de Jessica Bueno para borrar la fatiga de tu rostro

Uno de los productos que Jessica tiene preparados en la nevera para tenerlo fresco el día de los Goya es la Glow Booster Mask de Casmara. Esta mascarilla con vitamina C y niacinamida es perfecta para los rostros cansados y apagados, su efecto antifatiga hará que en pocos minutos tu rostro brille con luz propia. Tiene un precio de 5,50 euros en la web oficial de la marca y, si tienes un evento importante, agradecerás tenerla en tu poder.

Por otro lado, las pieles maduras agradecerán su aplicación, pues la vitamina C ayuda a que los tejidos produzcan colágeno por sí mismos. Aunque tiene propiedades antioxidantes y ayuda a frenar el fotoenvejecimiento, no deja de ser un ácido, por lo que has de evitar usar cualquier producto que contenga este principio si vas a exponerte prolongadamente al sol.

El segundo producto que utilizará, es el Sensations Hydro Revitalizing cream de Casmara. Aunque todos los productos mencionados tienen como principio activo principal la vitamina C, esta crema antiedad potenciada con oligoelementos, minerales y sublime aceite de camelia es el producto que necesitan las mayores de 40 años. Sirve para todo, para prevenir manchas, reducir arrugas de expresión y aportar vitalidad al rostro. Este producto tiene un precio de 43,90 euros y sus 50 ml duran muchísimo. Está disponible tanto su formato para piel mixta y grasa, como para piel seca.

Por último, si estás buscando un sérum antifatiga, tienes que fichar el Vitamin Shot Serum de la misma firma con un precio de 48,20 euros. ¡Atención! Antes de incorporar cualquier producto de este principio a tu rutina, trata de no utilizar ningún cosmético que contenga retinol. Ambos productos tienen una acción exfoliante en la piel, por lo que si los usas combinados pueden producir irritación y quemaduras. Nunca los uses juntos.