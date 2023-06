Para Jessica Bueno sobran presentaciones, desde que dio por terminada su relación con el futbolista Jota Peletiro se ha convertido en una de las mujeres más visitadas en redes sociales. Es más, gracias a que su popularidad ha aumentado en los últimos meses, hemos sabido que ha pasado por las manos de varios médicos estéticos para perfilar su imagen. También nos ha ido contando cómo ha cambiado su vida a lo largo del último año, y cómo está su corazón desde que conoció a su actual pareja, Pablo Marqués.

Pues bien, ahora, nos ha contado que ha visitado a su médico estético de confianza para hacerse un relleno en la zona de las ojeras. "Hacía tiempo que quería tratarme las ojeras y no me atrevía. Ahora estoy contentísima con el resultado. Creo que muchos ya habías notado que no tengo la mirada cansada", ha dicho. Un cambio a mejor que no ha dudado en compartir. El primer paso fue acudir a la doctora Rocío Benedí en la Clínica Londres, pues los retoques estéticos siempre han de ser personalizados.

En qué consiste el relleno de ácido hialurónico que Jessica Bueno se ha pinchado para eliminar las ojeras

Este tratamiento estético, a base de inyecciones de ácido hialurónico en la zona que rodea el ojo, sirve para eliminar las ojeras y dar un color uniforme eliminando la hendidura, y la coloración antiestética que tanto nos preocupa. Con estas infiltraciones se logra atenuar el surco de la ojera, dándole un aspecto natural, y además eliminado la fatiga y el aspecto de cansancio.

El procedimiento se realiza sin anestesia general y se lleva a cabo en una sesión de poco minutos de duración. Después, se puede retomar la rutina con normalidad. Además, es un tratamiento indoloro que suele durar activo durante entre 9 meses y 1 año, dependiendo de cada piel.

Cabe añadir que aunque echemos manos de la medicina estética, debemos seguir cuidando las ojeras en casa con el uso diario del contorno de ojos y de otras cremas hidratantes.

Los otros retoques de la modelo

Cuando la modelo se operó el pecho, fueron muchas las dudas que nos resolvió al hablar abiertamente de ello; después también reconoció que había dado más volumen a sus labios con infiltraciones de ácido hialurónico en la zona y en uno de sus últimos cambios se ha sincerado sobre la dieta que está siguiendo estos últimos meses para verse mejor y más fuerte.

Todo parece indicar que Jessica se ha puesto manos a la hora para mejorar su imagen y la experiencia está siendo muy positiva. La andaluza es una mujer completamente nueva.