Jessica Bueno es una de las famosas españolas más versátiles y atrevidas en lo que a cambios se refiere. Imposible olvidar el día que decidió cortarse el flequillo desigual, casi como si fuesen 'trasquilones', dejando las cejas a la vista. También la hemos visto con estrenar labios nuevos, con un retoque estético a base de inyecciones de ácido hialurónico e, incluso, presumir de pecho nuevo tras someterse a una intervención quirúrgica. En los últimos meses, la modelo ha optado por renovar su imagen por completo... y el resultado siempre es favorable. Ahora ha decidido cambiar su melena para estrenar el verano.

Como muchas de nosotras, al llegar el calor y el cambio de estación, Jessica, también necesita un cambio. Esta vez, la ex novia de Kiko Rivera ha decidido cortar por lo sano y cambiar el color de su pelo, un cambio que nos ha dejado sin palabras, no solo por su estilo infinito, sino también porque su apuesta capilar acoge varias de las tendencias de las temporada: el largo midi, el flequillo cortina y el tono oscuro sin mechas, y muy natural.

Jessica Bueno apuesta por el tono moreno más natural, el flequillo más versátil y el corte de pelo de moda

¿Buscas un cambio de look natural? No sufras: Jessica Bueno se atreve con el moreno oscuro, y súper brillante que sienta bien a todos los tipos de rostros. Y es que las babylights o las mechas californianas que arrasaron en los últimos años han caído en descenso, y ahora se llevan las melenas naturales y sencillas. ¿Lo mejor de este look? Que estas coloración es fácil de mantener, ya que no es necesario hacer retoques cada poco tiempo y puedes dejar crecer la melena poco a poco, sin miedo a los contrastes.

Por otro lado, la modelo también sabe que los flequillos son tendencias esta temporada, y ella apuesta por el más versátil: el de estilo cortina que es el que es más largo por los lados y más corto del centro.

En cuanto al corte de pelo, Jessica ha apostado por una media melena, un clavicut, que como su propio nombre indica, es un corte que queda a la altura de la clavícula y resulta muy cómodo de llevar porque permite tanto llevarlo suelto, como llevarlo recogido.

Para finalizar, toca culminar el peinado con unas ondas suaves, de medios a puntas, que le dan mucho movimiento y frescura. Entre sus virtudes, está que estos rizos enmarcan los pómulos y suavizan los rasgos. ¡Nos encanta el resultado final!