¿Cuántas veces has querido hacerte un cambio de look radical y no te has atrevido? Uno de los cortes más pedidos en los salones en los últimos años es el bob, pero ¿estamos dispuestas a renunciar a nuestra melena larga? Si la respuesta es NO, te enseñamos cómo de espectacular sienta el nuevo estilo capilar de Jennifer Lopez. Un giro de imagen que nos va a quedar bien tengamos la edad que tengamos. Es la mejor opción para vernos diferentes pero sin renunciar a nuestro largo habitual.

La cantante siempre se atreve con los cambios de imagen más llamativos. En la fotografía que te vamos a enseñar hoy se puede ver que lleva su pelo largo, cortado a capas, un flequillo cortina que le tapa la zona de la frente, y mechas que juegan con los tonos castaños y rubios para crear constaste. “Bang bang. Esta soy yo ahora”, ha escrito 'Diva del Bronx' junto a la foto que te dejamos aquí.

Capas, flequillo cortina y las mechas color miel de moda, así es el nuevo look de Jennifer Lopez

Nos gusta mucho el nuevo cambio de look de Jennifer Lopez porque da frescura, porque le hace parecer más joven y tiene un aire 'trendy' irresistible. Además es de esos cortes de pelo en los que no hay que 'meter tijera'. Uno look que al mismo tiempo que nos permite actualizarnos, también nos quita años de encima.

Con su nueva melena, con capas, añade volumen y densidad a su melena. Por eso, si tienes poco pelo o muy fino, esta opción es idea para ti. Además es mucho más fresca, y están muy de moda esta temporada.

Técnicamente hablando, la artista lleva el estilo shaggy con el que luce joven y moderna. Es un corte capeado, especialmente en la zona superior y los laterales. Tiene un acabado desenfadado, con mucho movimiento. Y se ve joven y moderna. Y, si su corte a capas no fuera lo suficientemente ideal, una buena forma de dar vida a su cabello es añadir un flequillo cortina. Este tipo de flequillo en 'V', y abierto del medio, se funde en los extremos con el resto del cabello como si fueran dos mechones que caen sobre el rostro. De hecho, lo enmarca y favorece mucho el óvalo facial.

Le queda bien a casi a todo tipo de caras porque da armonía a las facciones, marca pómulo y potencia la mirada. ¿Lo mejor? En recogidos da mucho juego. Pero Jlo no solo presume su nuevo flequillo, también se ha hecho las mechas color miel que están arrasando esta temporada. El tono se llama melting honey, y quedan súper bien a las chicas de pelo castaño porque mezcla tonos oscuros con otros más rubios, pero ambos se funden con mucha naturalidad.