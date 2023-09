En los últimos años, una gran repertorio de celebridades, internacionales y nacionales, han dado un giro de 360º a sus rutinas de belleza y han dejado a un lado todos los productos que pudieran contener cualquier tipo de ingrediente artificial. Son muchas las que ya usan exclusivamente cosméticos de origen 100% natural. No sólo para apoyar la belleza sostenible, sino por los múltiples beneficios que nos proporcionan estos productos. Isabelle Junot ha sido una de las últimas famosas en confesarse partidaria de esta tendencia y nos ha desvelado la fantástica firma con la que completa sus tres rutinas de belleza: capilar, corporal y facial. ¿Qué firma se esconde detrás de sus productos naturales favoritos? Te damos todos los detalles a continuación.

La tendencia de optar por productos de belleza elaborados únicamente con ingredientes naturales está en pleno auge, y no es difícil entender por qué. Estos productos, libres de químicos agresivos, ofrecen una alternativa saludable que puede transformar nuestras rutinas capilares, faciales y corporales. Desde aceites esenciales que nutren y revitalizan la piel hasta acondicionadores naturales que restauran el brillo del cabello, esta tendencia no solo respalda la salud de nuestro cuerpo, sino que también abraza un enfoque holístico hacia la belleza que respeta tanto nuestro ser interior como nuestro exterior.

Los productos naturales de Isabelle Junot que no pueden faltar en tu rutina

La aristócrata no es sólo una gran aficionada a la moda y a las tendencias, sino que también busca la excelencia para completar su rutina de belleza. Hoy, nos ha desvelado que ha empezado a usar los inmejorables productos de la firma Labeau Organic. Esta marca cuenta con una amplia gama de cosméticos formulados a partir de activos vegetales de origen ecológico de primera calidad. Da igual si quieres dar brillo a tu melena, hidratar tu cuerpo o deshacerte de finas líneas de expresión, hay un producto para cada necesidad.

Isabelle Junot ya ha admitido estar enamorada de su leche corporal de aceite de Jojoba, de su mascarilla facial de manteca de karité, de su contorno de ojos de aceite de sésamo y de su crema antiarrugas de rosa de mosqueta. No obstante, estos son sólo algunos de los bestsellers de una firma que no deja de recibir buenas críticas entre las prescriptoras de belleza y que está en plena expansión. No dudes en echar un vistazo a su página web y hacerte con uno de sus packs súper variados para completar tu rutina de belleza.