¿Cuidas tu alimentación pero no consigues perder peso? Aunque te sorprenda, puede que el motivo sea que en el pasado has abusado de las dietas muy restrictivas. Lo cierto es que los menús demasiado hipocalóricos en ocasiones provocan que el metabolismo se ralentice y el organismo se ponga en 'modo ahorro'. ¿Esto qué significa? Básicamente que nuestro cuerpo demanda menos energía y quema menos calorías. Por eso, si últimamente has notado que por muy en serio que te tomes la dieta tu peso no baja (o incluso sube), es posible que tu metabolismo no ande del todo bien. ¿La buena noticia? Tiene solución.

Que no cunda el pánico, hay ciertos consejos que te ayudarán a desbloquear esa rigidez metabólica. Y algunos de los más importantes nos los acaba de desvelar Isabelle Junot. La marquesa de Cubas, que es nutricionista, aconseja seis tips para revitalizar el metabolismo y, a la vez, mejorar la relación con la comida. ¡Apunta!

Isabelle Junot nos da las claves para conseguir perder peso más rápidamente

Abanderada de la nutrición intuitiva, la esposa de Álvaro Falcó ha compartido un original vídeo donde explica qué podemos hacer para lograr perder peso más rápidamente.

En primer lugar, Isabell Junot tiene claro que NO debemos saltarnos el desayuno nunca. Es más, también recomienda incluir en él algo de proteína. "Te ayudará a sentirte saciada, no llegarás a la próxima comida con ansia, tus hormonas te lo agradecerán, y tu cuerpo y tu mente podrán usar esa energía adecuadamente", afirma.

En segundo lugar, la experta aconseja dejar de entrenar en ayunas. A pesar de que muchas de nosotras pensamos que éste hábito quema más calorías, la influencer no es partidaria. "Tu cuerpo roba la energía almacenada en tus músculos antes de usar la grasa almacenada en la barriga, por ejemplo. Así que disminuye tu masa muscular, y eso ralentiza tu metabolismo. Si comes antes de entrenar, tendrás más energía para desempeñar mejor y quemarás más grasa", dice.

¿Otro punto importante para ella? Dejar de restringir calorías. "Come suficiente. Mientras más restringes y más grande sea el déficit de calorías, más tu cuerpo se irá adaptando y tendrás que mantener ese déficit, cosa que es imposible a largo plazo", explica Isabelle.

En cuarto lugar, para la exconcursante de MasterChef Celebrity es clave sanar la relación con la comida. "Si estás luchando contra cada bocado, sintiéndote culpable, castigándote y estresándote con lo que comes, nunca saldrás de ese círculo vicioso de 'todo o nada' , 'o soy sana o me doy atracones', 'o restrinjo o me lo como todo'. Esto es un error", sentencia.

Por último, para lograr acelerar el metabolismo, Isabelle Junot también recomienda entrenar con pesas moderadamente. "Construir masa muscular te ayudará a sentirte bien contigo misma", concluye.

¿Has tomado nota de todo? Entonces ponlo en práctica ya. De aquí a Navidad es muy posible que hayas conseguido grandes cambios.