Sabemos de sobra que no sirve de nada hacer deporte, por muchas horas que pases en el gimnasio, si no acompañamos la rutina fitness con una alimentación saludable y equilibrada. Y eso se traduce en dejar de lado los productos azucarados y las calorías vacías. En este apartado entran en juego, especialmente, los postres. Y sí, las frutas son una opción siempre validada por nutricionistas de todo el mundo, pero, ¿a quién no le apetece algo de chocolate después de comer? Por eso, la opción que nos propone Isa Pantoja nos parece perfecta para poder saciar nuestro antojo de dulce, pero sin engordar demasiado. ¡Toma nota!

Eso sí, su postre es fit y alto en proteínas. Un combo riquísimo de alimentos que conservan todo el sabor, pero que huyen de los azúcares añadidos tan poco saludables y que además puedes preparar en casa o llevarlos en el bolso para tomar como tentempié cuando más lo necesitas. ¡Se acabó lo de privarse de uno de los mayores placeres de la vida!

Isa Pantoja y su postre ‘fit’ para matar la ansiedad

Se trata de una crema proteína de chocolate y avellana que sustituye a la ‘Nocilla’ o ‘Nutella’ de toda la vida, pero con un 85% menos de azúcar. Lo que sí tienen es un extra de proteínas. Es un capricho saciante y con más fibra. La puedes untar en pan, tortitas o directamente del bote, aunque Isa lo toma para acompañar a un bol al que añade kiwi, yogur natural y muesli. Esta idea es perfecta para tomar en desayunos, meriendas o después del entrenamiento.

Su postre es solución perfecta para comer saludable y saciar la ansiedad. ¡Te lo dejamos, a continuación!