Sabemos que muchas queréis mantener vuestra piel con su resplandeciente bronceado veraniego más allá de agosto. Isa Pantoja ha demostrado que podemos estirar el chicle de la piel bronceada unas semanas más si usamos un truco que ella misma hace llegadas estas fechas. Además, en lugar de someter su piel a los riesgos del exceso de exposición solar opta por falsear su bronceado de manera artificial, pero con un acabado súper natural. ¡Descubre su truco infalible!

A medida que el verano avanza y la temporada de sol se acerca a su fin, la elección de Isa para prolongar su moreno hasta septiembre se revela no solo como una decisión inteligente, sino también como un cuidado consciente de la salud de su piel. Los peligros innegables del tomar el sol en exceso se han convertido en una preocupación creciente, lo que hace que las opciones de bronceado sin sol sean una alternativa atractiva y más segura.

El sol a menudo tiene un efecto positivo en nuestro organismo, aunque también presenta amenazas significativas para la salud de nuestra piel. La radiación ultravioleta (UV) puede causar daño celular, envejecimiento prematuro y, en el peor de los casos, aumentar el riesgo de cáncer de piel. Es por ello que la elección de Isa de confiar en las gotas bronceadoras como aliadas en su búsqueda de un tono dorado es un ejemplo sensato de cómo prevenir estos problemas.

El truco de Isa Pantoja para lograr un rostro protegido y bronceado

En su reciente visita a su droguería de confianza, Isa Pantoja se hizo con dos productos esenciales para alargar su bronceado: el protector solar facial Revitalift Clinical Fluido Hidratante Anti-UV Diario con Vitamina C de L'Oréal y el Bronceador Facial Fps15 Infinite Bronze de Lancaster. Estos dos productos no solo cumplen con su propósito individual, sino que también se complementan perfectamente para lograr un resultado natural y envidiable.

La elección de un protector solar es crucial, es por eso que Isa ha optado por el Revitalift Clinical con vitamina C de L´Oreal. Este fluido hidratante no solo proporciona una barrera efectiva contra los dañinos rayos UV, sino que también ayuda a combatir el estrés oxidativo producido por el sol y otros factores ambientales. La vitamina C no solo promueve un cutis luminoso, sino que también trabaja en sinergia con el bronceador para un acabado uniforme y natural.

El toque final para obtener un cutis besado por el sol es el Bronceador Facial Fps15 Infinite Bronze de Lancaster. Con la precaución de un FPS 15, proporciona una protección adicional mientras unifica el tono con sus pigmentos bronceadores. Isa Pantoja mezcla unas gotas del bronceador con el protector solar, logrando así un tono gradual que evita el temido efecto "naranja". ¡Cópiale el truco a la influencer!