¡Atención beauty lovers! ¿Aún no tienes en tu poder los irresistibles bálsamos labiales de colores que están causando sensación? Laura Matamoros que es una gran amante de los maquillajes naturales y del estilo ‘make up no make up’ ha adoptado los nuevos bálsamos labiales de colores de MAC como sus favoritos. Te contamos todos los detalles sobre esta novedad de belleza que deberías conocer si quieres darle a tus labios un aspecto jugoso y un toque muy sutil de color.

Esta temporada, la popular influencer, hija de Marián Flores y Kiko Matamoros, nos ha presentado una auténtica joya de belleza: los nuevos bálsamos labiales de MAC. Con su fórmula hidratante y su amplia variedad de tonos vibrantes, estos productos son el complemento perfecto para lograr un look de labios natural y radiante. Podemos encontrar 6 tonos de bálsamos en la nueva línea de la firma: lila, blanco, naranja, rojo, negro y verde. ¿Significa esto que teñirán por completo nuestros labios? Para nada, estos bálsamos sólo aportan brillo y un toque de color tan ligero que es casi imperceptible, pero con los que podemos jugar a la hora de elegir un subtono en nuestro maquillaje. Tus labios tenderán más hacia ese tono y podrás complementarlo con un eyeliner potente o una sombra de colores.

Consigue unos labios satinados e hidratados con los bálsamos labiales de Laura Matamoros

No obstante, Laura ha admitido que a ella le gusta combinarlos con un perfilador de labios en un tono marrón para crear ese brillo con delineado tan noventero. Los labios en acabado mate son cosa del pasado, el brillo, el aspecto hidratado y satinado de los labios es una tendencia absoluta de 2023 y que promete permanecer en alza este verano. Lo mejor es que contienen manteca de karité, aceites de coco y aguacate para hidratar nuestros labios en profundidad combinado con cristales de mentol, que proporcionan una frescura sutil, y un ligero cosquilleo gracias al extracto de jengibre.

Estos bálsamos en barra consiguen que tus labios se vean más voluminosos gracias al acabado 'cristal' que nos proporciona. Lo mejor es que no son pegajosos y que parecerá que no llevamos nada. Tranquila, si eres de las que no soporta los productos demasiado pesados. Sin embargo, quizá no sean la mejor opción si lo que andas buscando es un plumper, pues la finalidad de estos labiales de Mac no es rellenar, sino hidratar y dar un toque de color.

El precio de cada uno de estos labiales es de 25 euros y son muy fáciles de encontrar en droguerías y grandes superficies. Laura Matamoros ya los ha incorporado a su rutina de belleza y los resultados son simplemente increíbles. ¿Te animas a unirte a esta tendencia?