Como sucede con la elección del estilismo o el cabello, las tendencias de uñas también cambian temporada tras temporada y se adaptan a todas las situaciones. Si en nuestra agenda de primavera tenemos un evento elegante, es muy necesario que nuestras uñas se vean, también, refinadas. En este sentido, hay tonos que siempre son un acierto. Por ejemplo, el color de uñas naturales y sofisticadas que Irene Rosales ha elegido para ir invitada a la boda de unos amigos nos parece un acierto total.

La mujer de Kiko Rivera se ha decantando por un tono conocido por los expertos manicuristas como 'Sheer pink'. Se trata de uno de los tonos más clásicos que hemos visto. Es un color rosa muy suave con ligeras transparencias que hacen que la mano se vea muy glamurosa, y no llama demasiado la atención. Nos gusta especialmente porque al ser discreto y sencillo, queda bien con cualquier look que decidas llevar. Irene las lleva con la punta cuadrada, y cortas, para darle un plus de elegancia. ¿Un plus? Podrás combinar esta manicura con todos los anillos que quieras, le va bien el dorado y también el plateado.

Las uñas de Irene Rosales también resaltan en bronceado

Su gusto es siempre impecable y sus manicuras se convierten, casi de manera automática, en nuestras favoritas. Cuando se atrevió con el 'Blanco milky', las mujeres de toda España llenaron los salones de belleza en busca de ese tono de uñas; y cuando se las pintó con la francesa de toda la vida, pero acabadas con un dibujo en forma de pico, todas pasamos horas intentando copiarle el 'print'.

Irene es todo un referente y todo lo que lleva acaba triunfado. Por eso, cada vez que nos enseña cosas nuevas, sabemos que se trata de tendencias que veremos en los meses venideros. Es por eso por lo que, ahora que la andaluza nos ha dicho qué color de uñas es su favorito para ir de boda, es el momento idóneo para hacernos con esmalte con el suyo.

Hemos seleccionado uno muy parecido. Es el 'Gel Couture' de Essie, el número 466. De larga duración y aplicación tradicional pero con efecto gel y secado rápido. Tiene un efecto gel y brillo que consigue que las uñas duren intactas hasta 12 días. Tiene un precio de 12 euros y se puede comprar en cualquier tienda de Primor.

Para lograr unas uñas minimal y super chic como las suyas, solo es necesario aplicar el esmalte de color rosa brillante en todas las uñas. Eso sí, debes limar las puntas y limpiar los bordes muy bien para que consigas el resultado deseado. La buena noticia es que este esmalte ayuda a potenciar el bronceado. Y es que al ser un tono por debajo de tu nivel de bronceado resalta mucho las pieles morenas.

Si vas de boda... lleva las uñas y los labios en el mismo tono

No sabemos cómo será el vestido que Irene llevará a la boda y precisamente por eso ha optado por un color que pega con todos los vestidos habidos y por haber. "Me he tenido que poner las uñas de un color natural porque aún no tengo 100% claro lo que me voy a poner para la boda, por eso he elegido este color de uñas", nos adelantaba al tiempo que nos enseña cómo ha quedado el resultado final.

Eso sí, uno de los trucos para arrasar en estilo es llevar la uñas a juego con el labial. Queda muy acertado y elegante. Por ejemplo, imaginemos un vestido negro, con bolso y zapatos plateado y esmalte de uñas en rosa a juego con nuestro tono de labios. ¡Queda precioso!