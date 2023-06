¿Cómo consigue Laura Escanes un tono de piel tan moreno y bonito durante el verano? Esta es una de nuestras preguntas más repetidas en los últimos días. Por suerte, la propia influencer ha contado cómo logra estar bronceada y tener buen color, sin pasar mucho tiempo al sol. Utilizar un producto cosmético para acelerar el proceso de bronceado, proteger la piel e hidratarla en profundidad son las claves de la joven.

Echando un vistazo a las últimas apariciones de Laura, la hemos visto presumir un moreno caribeño que ya lo quisiéramos nosotras. Uno de sus trucos para intensificar su tono de piel es utilizar un intensificador de bronceado que contiene activos que consiguen acelerar la producción de melanina y estimular su síntesis, dando como resultando un moreno más potente en mucho menos tiempo.

¿Y por qué le gusta tanto este producto? Porque asegura que en dos días de playa consigue resultar mucho más su moreno. "Este producto me ha cambiado el tono de piel al instante, me lo pongo cuando estoy tomando el sol, o los días que estoy en la ciudad y hacer mucho calor. Lo aplico en cara y cuerpo, y me coge el sol súper rápido", confirma.

Este es el intensificador de bronceado que hacer que Laura Escanes se ponga morena en menos tiempo

Laura ha contado que usa el Intensificador del bronceado Bloody Mary de la firma Kream. Es una loción que consigue un bronceado rápido, intenso y duradero. Estimula la producción de melanina, reduciendo la exposición solar hasta en un 70%, y es apto para todos los tonos y tipos de piel. Nosotras lo hemos encontrado en Amazon por 17,96 euros.

Pero esto no es todo. Este producto también hidrata y nutre tu piel. La textura es cremosa y se absorbe fácilmente sin dejar sensación grasa ni manchas.

Eso sí, si utilizas este tipo de productos para acelerar el bronceador, no olvides, nunca, aplicar después un protector para no quemarte, y para conseguir un moreno saludable. Para que encuentres el que mejor se adapte a tu gusto te dejamos un artículo con protectores solares con tratamiento, que mejorarán el aspecto de tu piel mientras disfrutas del sol.