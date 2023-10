El retinol no es para todas las pieles. El embarazo, la lactancia, la hipersensibilidad cutánea o simplemente el no querer preocuparte por posibles alergias o alteraciones en la piel, hacen que busquemos alternativas al famoso retinol. ¿Hay activos que tengan esa eficacia antiedad tan acusada? Apúntate estos 5 ingredientes alternativos al retinol aptos para todo tipo de pieles que cuentan con efecto rejuvenecedor y sin correr ningún peligro.

¿Por qué el retinol no es para todas las pieles?

Es cierto que la efectividad del retinol es indiscutible y por eso ha sido coronado como el ingrediente estrella antiedad. ¿Este activo es para todo el mundo? Lo cierto es que no. No sólo por la precaución que hay que tener en la pauta de uso hasta que la piel se retinice, también hay personas alérgicas o con la piel muy sensible que prefieren buscar ingredientes más seguros sin sacrificar la eficacia y los efectos antiage.

¿Por qué una persona puede preferir buscar alternativas al retinol si es tan efectivo? Isabel Reverte, directora técnica de la firma Rosalique, explica que “hay personas que tienen alergia a los retinoides y, por ende, puede ocasionarles reacción. También es un principio que no se recomienda en determinados casos de hipersensibilidad cutánea o durante las épocas de embarazo y lactancia”. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Muy sencillo, optar por ingredientes seguros que ofrezcan resultados similares al retinol. ¡Y haberlos, haylos!

Bakuchiol

El bakuchiol es también conocido como retinol vegetal. Se extrae de las semillas y las hojas de la planta asiática babchi y cuenta con propiedades muy parecidas a la vitamina A pero sin sus temidos efectos secundarios. El bakuchiol mejora la apariencia de la piel, reduce manchas, minimiza el poro dilatado y trata el acné. Estimula la producción de colágeno y elastina por lo que contribuye a aportar firmeza y sostén a la piel además de luminosidad y tersura.

Es un activo que consigue replicar muchas funciones del retinol pero sin tener ninguna de sus contraindicaciones. “El bakuchiol puede ofrecer gran actividad renovadora en la piel, haciendo un trabajo similar al del retinol, aunque quizás trabaje a otra velocidad o con menor fuerza. Sin embargo, a largo plazo es tremendamente beneficioso y no tiene algunos de los contras de los retinoides. Por ejemplo, el bakuchiol sí lo puedes usar por el día”, señala Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

El bakuchiol se puede usar tanto en la rutina facial de día como en la de noche, no irrita y no es fotosensible así que en ese sentido podemos estar tranquilas usándolo. También es seguro su uso durante el embarazo y la lactancia.

Okra y cobre

Hay varios ingredientes antiedad naturales alternativos al retinol que se están poniendo de moda en el sector beauty y entre ellos están la okra y los derivados del cobre. Estos activos son una alternativa al retinol que nos ofrece nuestro planeta y cuentan con funciones similares a las del retinol.

Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode, subraya que “son profundamente antioxidantes, como los retinoides, pero también tienen otras funciones comunes a él. La okra consigue suavizar y equilibrar la piel, el cobre ayuda a la síntesis de colágeno y elastina… en conjunto, hacen una acción profundamente renovadora, que es lo que más nos gusta del retinol”, y añade que: “La okra, además, puede ser un gran sustituto del retinol en casos de acné, puesto que tiene gran poder cicatrizante. En países como Nepal se suele usar para tratar heridas, por ejemplo”.

AHAs

Para lucir una piel más sana y bonita tenemos que asegurar una adecuada renovación celular. Retirar las células muertas y favorecer la renovación va a conseguir una piel mucho más lisa, firme y con más luminosidad. Los alfahidroxiacidos o AHAs son perfectos para lograr retirar las pieles muertas y acelerar el proceso de regeneración cutánea, exfolian suavemente la piel y estimulan la producción de colágeno y elastina. Hidratan la piel reteniendo la humedad, reducen las manchas, las arrugas y unifican el tono.

¿Cómo actúan loas AHAs para conseguir esa renovación celular? “Los AHAs consiguen trabajar desde la superficie, rompiendo las cadenas que unen las células muertas a la piel nueva y, al hacerlo, permite que se desprendan. Además, estimula la renovación de la piel y ayudan en procesos como la cicatrización, la redefinición del poro o la luminosidad”, argumenta Natalia Abellán, directora técnica de Ambari. No nos extraña que Kourney Kardashian sean fan de los AHAs.

Los AHAs más utilizados con el ácido glicólico, el mágico, el láctico, el cítrico o el tartárico. Recuerda siempre aplicar protector solar si utilizas estos ingredientes porque pueden sensibilizar la piel y que se dañe por la exposición solar.

Vitamina C

¿Qué haríamos sin nuestra adorada vitamina C? Es el ingrediente antioxidante por excelencia. Neutraliza los efectos nocivos provocados por los radicales libres, responsables directos del envejecimiento prematuro. Además de frenar el daño oxidativo, también aporta luminosidad a la piel, minimiza manchas y mejora la textura unificando el tono.

¿La vitamina C tiene un efecto antiedad comparable al retinol? “La vitamina C y el retinol comparten muchas funciones a nivel cosmético. Para empezar, ambos promueven la síntesis de nuevo colágeno y elastina para que la piel se vea más firme, rellena y jugosa. También ayudan los dos en la pigmentación de la piel. Mientras que el retinol lo hace renovando, la vitamina C lo consigue inhibiendo la producción de melanina, sobre todo. Por otro lado, la vitamina C es fuente de luminosidad”, analiza la cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, Raquel González.

Si no puedes o prefieres no utilizar retinol, ya tienes en tu radar otros ingredientes alternativos de probada eficacia. Podrás configurar tu rutina antiedad sin miedo. ¿Sabes ya qué activos incluir en tu neceser esta temporada?