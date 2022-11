Desde que empezaran a comercializarse los sérums de principios activos en su versión low cost, no hemos dejado de ver salir al mercado nuevos productos que ayudan a tratar tu piel. La nueva moda en belleza son las toallitas preparadas con principios activos para tratar tu rostro día a día. Cada una de ellas viene con una fórmula específica para cada tipo de piel o para cada tratamiento que queramos darle. Las hay de ácido hialurónico, retinol, cafeína, vitamina C o ácido salicílico. ¿Ya sabes cuál encaja mejor con tu piel? Te contamos a continuación para qué sirve cada una.

Algunas marcas como –la más conocida– Beauty Drops, Neutrógena o Beauty Fórmulas ya han sacado sus propias toallitas enriquecidas con los principios activos. Lo mejor es que son súper cómodas, solo tienes que sacarlas del paquete y limpiar tu cara suavemente. Son de usar y tirar, súper efectivas y nos ahorran muchísimo tiempo y dinero, porque cuestan menos de 5 euros.

Elige las toallitas con principios activos para cuidar tu piel diariamente

Muchas influencers especialistas en beauty routines ya han recomendado estas toallitas de uso diario. Empecemos por las de ácido hialurónico, que son, probablemente, las más demandadas. Las toallitas que contienen esta fórmula están muy recomendadas para pieles secas, para rellenar las finas arrugas de expresión, hidratar en profundidad y obtener un efecto antiaging instantáneo.

Las toallitas de cafeína son ideales para aquellas que descansan poco, con pieles apagadas o con tendencia a las bolsas y las ojeras. La cafeína revitaliza la piel y le da un chute de energía y de brillo increíble.

Si tenéis los poros muy abiertos, con tendencia a la piel grasa, vuestras aliadas son las toallitas de ácido salicílico. Ayudan a regular el sebo, limpian, hacen poco a poco un peeling químico que deja la piel fina y reduce las imperfecciones o las marcas de acné.

Si tienes manchitas en la piel, rojeces o necesitas unificar el tono de tu rostro, las tuyas son las de vitamina C. En cambio, si eres de las que está obsesionada con tener una piel firme, tersa y sin arrugas, has de descubrir las toallitas de retinol. Ficha todos los productos en la galería y no te pierdas un detalle. ¡Son realmente adictivas!