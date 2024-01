El increíble antes y después de María José Suárez tras su masaje linfático para desinflar el abdomen

A la diseñadora, que todos conocemos por obtener el título de Miss España en el año 1996, no le importa lo más mínimo que le pregunten por la edad: 48 y muy bien llevados. Es más, le encanta contar en públicos sus trucos beauty para estar radiante y espléndida. Es cierto que la belleza no tiene edad y que es importante cuidarse desde dentro, para que se refleje en el exterior. Méritos no le faltan, es una de las famosas que más cuida su alimentación, y atesora un cuerpo de infarto porque lo entrena a diario con electroestimulación. Sin embrago, María José Suárez también reconoce que recurre a los masajes de drenaje linfático para deshinchar su abdomen.

Hace unas horas la andaluza desvelaba su experiencia con los masajes drenantes en la barriga a través de dos fotografías en su Instagram. "Os quería enseñar el antes y el después de mi abdomen después de una hora de masaje linfático. Es algo que he incorporado a mi rutina, además de deporte y las cremas para quemar grasa", comenta María José. Para ella es un tratamiento ideal al que someterse si estás hinchada, o si quieres complementar con una dieta.

Ella recomienda de drenaje linfático con la técnica brasileña donde, después de una hora de sesión, se puede apreciar el vaciando abdominal tras la eliminación de líquidos y toxinas del organismo. La imagen tomada desde arriba a su abdomen es antes de haberse realizado el masaje. Después, podemos apreciar muy bien la marcación abdominal.

Beneficios del masaje linfático que se ha realizado María José Suárez

El masaje linfático es una técnica especializada que se centra en estimular el sistema linfático del cuerpo para mejorar el flujo de la linfa, un líquido que transporta nutrientes y desechos entre las células y los tejidos. En muchas ocasiones es inevitable estar inflamadas y sufrir retención de líquidos. Esos líquidos son, precisamente, el material sobre el que actúan los drenajes. Así pues, existen muchos tipos de drenaje. Pero, todos los drenajes cumplen la misma función: eliminar el material inflamatorio para fomentar la desinflamación del cuerpo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de mariajosesuarezoficial ( @mariajosesuarezoficial)

¿Cómo funciona un masaje linfático? La especialista en remodelación corporal, Verónica Merino, directora de Dermoestetica & Bienestar, nos cuenta más sobre el asunto. "El masaje linfático ayuda a activar y mejorar el flujo de la linfa, lo que puede contribuir a una mejor función del sistema linfático. Esto es crucial para la eliminación de toxinas y desechos del cuerpo”, explica la experta en drenajes linfáticos. "El objetivo es reducir la hinchazón y la retención de líquidos, especialmente en áreas como la barriga, las piernas y los tobillos”. La profesional, que lleva décadas perfeccionando su técnica de drenaje, no duda en promulgar sus beneficios: según dice, una sesión de drenaje a la semana fortalece el sistema inmunitario, ayuda a reducir la celulitis y hasta mejora la apariencia de la piel.

La experta recomienda estos masajes de 1 a 2 veces por semana, aunque cada cuerpo es diferente. Además, no es nada doloroso porque, aunque presiona la zona justo por debajo del pecho para activar el drenaje, la presión es muy suave con movimientos que siguen el flujo natural del sistema linfático para estimular el drenaje de la linfa. Aunque el proceso conlleva un total de 30 minutos, aproximadamente, después del masaje, se recomienda beber agua para ayudar en la eliminación de toxinas y permitir que el cuerpo se recupere.

Lo mejor es que al salir del masaje notaremos la barriga bastante mejor y la silueta más afinada. Y al día siguiente, nos levantaremos con el abdomen prácticamente plano. ¡Maravilla!