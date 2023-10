Aún a día de hoy la menopausia sigue rodeada de secretismo y son muchas las mujeres que sufren en silencio sus molestias.

Conscientes de ello, Indasec Discreet® ha organizado un taller en el que ha reunido a cinco mujeres para que nos hablen sin tapujos de cómo viven ellas esta etapa.

SÍNTOMAS DE LA MENOPAUSIA E INCONTINENCIA

Sofocos, insomnio, aumento de peso, cambios de humor o incluso, la sequedad vaginal son síntomas de la menopausia que, poco a poco, han ido ganando visibilidad. Sin embargo, hay uno sobre el que aún reina el silencio: la incontinencia y las pérdidas de orina.

Las mujeres con las que hemos hablado coinciden en que uno de los síntomas que más se oculta es la incontinencia, ya que es un tema tabú y algo avergonzante que suele asociarse a la decadencia de la mujer.

Pero no hablar de ello no hace más que empeorar el problema. Aunque se calcula que más de la mitad de las mujeres en la menopausia sufren pérdidas de orina, la mayoría no lo consulta con su especialista. Es cierto que las pérdidas a menudo son pequeñas, pero eso no significa que haya que resignarse sin más, ya que generan molestias, pueden afectar al estilo de vida de quien las sufre y son un factor de riesgo de infecciones. En el siguiente vídeo puedes ver el taller Indasec Mujeres valientes.

UN PROBLEMA CON SOLUCIÓN

Cuando la mujer tiene incontinencia, bastan pequeños esfuerzos como toser, reír, levantar peso o hacer ejercicio para que se escapen unas gotitas de orina. Algo que nuestro grupo de mujeres reconoce que suele generar mucha angustia y ansiedad ya que se vive constantemente con el temor de que aquello que se está haciendo pueda provocar una pérdida. Sin embargo, ellas lo tienen claro: algo tan sencillo como llevar una compresa o un protegeslip específicos en el bolso es suficiente para sobrellevar mucho mejor el problema, vivirlo con mayor tranquilidad y, sobre todo, sin tener que renunciar a ninguna actividad.

IMPRESCINDIBLE

Usar compresas específicas evita molestias y da tranquilidad.

Los ejercicios de Kegel fortalecen la musculatura del suelo pélvico y ayudan a reducirlas.

Eliminar el sobrepeso, ya que los kilos de más ejercen presión en el suelo pélvico y en la vejiga.