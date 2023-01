Entre la forma de su vientre plano y fuerte, el precioso bronceado de su piel y la espectacularidad del posado en sí, no nos queda ninguna duda de que la campaña de ropa interior va a ser un éxito con Pilar Rubio como imagen. Y es que aunque estamos acostumbradas a ver a la presentadora de todas las formas posibles, no podemos dejar de admirarla cada vez que nos regala un posado. No queremos centrarnos solo en su físico, porque cada persona tiene una constitución y el objetivo es cuidarlo llevando una vida más sana posible. No se trata de compararnos, sino de tomar a la mujer de Sergio Ramos como inspiración de lo que debemos hacer para estar en forma a cualquier edad.

Pilar, con sus 44 años, está en su mejor momento. Como otras famosas en la misma década, forma parte de ese elenco de mujeres que se cuidan desde jóvenes para llegar a la madurez lo mejor posible.

Pilar Rubio incendia las redes sociales con su posado más sexy. ¿Qué hace para conseguir ese cuerpazo?

Aunque el valor de una buena genética es importante, la periodista aprovecha su tirón en las redes sociales para hacer hincapié en la importancia de cuidarnos. Y es que lo que está claro, es que para presumir de un cuerpo escultura hay que esforzarse.

Así para lograrlo ella sigue un estilo de vida muy saludable. Una dieta guiada por un profesional en nutrición , sin azúcares y repleta de proteínas y verduras. Por supuesto, acompañado de deporte diario para mantenerse en forma y vital. Y es que Pilar es de las que nunca falta al entreno. Con una rutina tan marcada, ¿cómo no va a tener el abdomen plano, los brazos definidos y las piernas tersas y perfectas? Y es que la modelo es puro músculo, desde luego. Una idea que también comparten sus seguidores: «¿Qué haces para estar así? Dame tu secreto» escribía uno. «Esta mujer no es de este planeta» comentaba otro.

El secreto de su escultura cuerpo es llevar una vida activa y hacer mucho deporte y con regularidad, en su caso: cinco días a la semana. Pilar practica ejercicio durante una hora desde siempre y, además, es madrina de una aplicación fitness llamada ‘Buddyfit‘ que tiene los mejores ejercicios para tonificar nuestra musculatura y ayudarnos a mantenernos en forma. En cuanto a la comida, hace cinco al día para activar el metabolismo e intenta mantener un equilibrio calórico entre lo que come y lo que quema. Y, por supuesto, cuida su niveles de estrés con clases de meditación y relajación. Desde luego parece ser una vida sana que disfruta al máximo. ¡Solo hay que ver lo espectacular que luce en ropa en interior después de haber dado a luz hasta en 4 ocasiones! Sigue bajando.