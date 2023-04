Seguro que alguna vez habéis oído hablar de la henna y no, no hablamos de la que se utiliza para hacer tatuajes temporales durante las vacaciones de verano. Hablamos de la henna para cambiar el color del cabello de manera natural. Somos conscientes de que hay una gran parte de la población femenina que en los últimos tiempos rechaza parcial o totalmente los cosméticos de belleza que incluyen químicos. Las amantes de lo natural que están hartas de ver relucir sus canas están de enhorabuena, con la henna podrás despedirte de ellas de un plumazo. Pero ¿cómo se usa correctamente este producto? Te contamos todos los detalles a continuación y te traemos una selección de productos para que puedas iniciarte en el fantástico mundo de los tintes naturales.

La henna se obtiene de triturar las hojas de la planta lawsonia inermis y aunque su uso en belleza se remonta a los egipcios, romanos y griegos, todavía en la actualidad está muy extendida en India, Marruecos y Oriente Medio. El pigmento que proporciona al cabello suele acercarse a un tono cobrizo o rojizo, pero no es difícil encontrarla para cabellos oscuros. Este producto no solo le da color a tu cabello, también lo hidrata en profundidad y le da muchísimo brillo. La henna no aclara el pelo, por lo que si lo que quieres es un tono más claro tendrás que agregar otros ingredientes como la camomila o el limón. Veamos cómo usarla para que sea eficaz.

Di adiós a tus canas con una henna de color cobrizo

Prepara un bowl lleno de agua caliente y vierte el contenido de la bolsa de henna en el agua. Tendrás que remover durante unos minutos hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos. A continuación, debes dejarla reposar unas horas, hasta que la pasta verde se oscurezca y tenga un color marrón anaranjado. Antes de aplicar la pasta en tu cabello utiliza vaselina o un aceite facial y extiéndelo en la frente, las sienes y las orejas para prevenir manchas en la piel. Con cualquier producto oleoso evitarás que el pigmento se adhiera a tu piel. Después, sólo tendrás que aplicar la henna en tu cabello desde la raíz hasta las puntas haciendo pequeñas secciones. Déjala actuar con un gorro de ducha de una a cuatro horas, aunque algunas la dejan en su cabello toda la noche. Su color permanecerá en tu cabello por cuatro semanas, como mínimo. Desliza para descubrir en la galería nuestra selección y elige tu favorita.