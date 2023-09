Helen Lindes tiene la clave para poner a punto los dos motores de su vida: su cuerpo y su mente. Nos colamos en su vida privada, en su tiempo libre, y en uno de sus mayores hobbies para saber cómo se cuida a diario. A sus 42 años, la modelo está más en forma que nunca y hemos podido verlo durante su última aparición pública donde luce un físico espectacular con un abdomen firme y unas piernas fuertes y definidas. Pero, ¿qué hace Helen para estar tan estupenda? Gracias a su última confesión, hemos podido saber un poco más sobre una de sus aficiones y de cómo se cuida.

Por lo que ha dejado ver, la canaria practica disciplinas como la equitación - que es la práctica de montar a caballo- y que además es uno de los deportes más completos que existen, porque ayuda a relajar la mente y aporta muchos beneficios para tu salud. Una especialidad muy completa.

Montar a caballo hace que Helen Lindes presuma de cuerpazo

La que fuera coronada Miss España en el año 2000, ha contado en más de una ocasión que montar a caballo es una de sus grandes pasiones. Se trata de un deporte ecuestre completo e ideal para quemar calorías, aunque depende del paso al que cabalguemos. De hecho, se estima que durante 45 minutos al paso, al trote y al galope se pueden llegar quemar hasta 200 calorías. Además, se ponen en marcha músculos centrales del cuerpo: abdominales, espalda, pelvis y muslos. Seguro que esto está muy relacionado con el físico esculpido que le hemos podido ver a la modelo en muchas ocasiones.

Helen Lindes es muy fan de esta actividad y la practica siempre que puede. "Retomando buenas aficiones... Hacía tiempo que no montaba por mi lesión de rodilla y por fin me he animado. Poco a poco iré cogiendo confianza. Esta preciosa yegua me ha hecho disfrutar mucho hoy de un paseito por le campo", ha comentado, mientras nos enseña las fotos en las que salen montando.

¿Lo mejor? Al ser un deporte que se lleva a cabo al aire libre, se oxigena mejor el cerebro, por ende, se reducen los niveles de estrés. Por supuesto, contribuye al buen funcionamiento del corazón porque se trata de un ejercicio cardiovascular muy completo que mejora el sistema respiratorio.