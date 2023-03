La barra de labios que os acercamos hoy es uno de esos productos de belleza que se han vuelto clásicos modernos y que no podemos evitar adorar. Su fórmula se ha ido refinando y perfeccionando a lo largo del tiempo para proporcionarnos un uso cómodo y duradero que mantiene nuestros labios hidratados y altamente pigmentados.

Estamos hablando de la barra de labios Super Lustrous Lipstick de Revlon. Puede que te suene porque está en todas partes. Lo que más nos gusta de esta barra viral es su textura ultracremosa y suave que se desliza sin esfuerzo, gracias a la infusión de ingredientes hidratantes que tiene como Aloe, Vitaminas A, C y E. No tenemos que preocuparnos por los labios secos y agrietados, incluso después de horas de uso, y el resultado es un color de labios que se ve y se siente muy bien, independientemente del tiempo lo usemos.

Este labial de Revlon está disponible en un montón de tonos: desde tonos naturales a muy pigmentados

La amplia gama de tonos es otra de las características que hacen de este uno de nuestros labiales favoritos. Con más de 10 colores para elegir, podemos encontrar un tono para cada estado de ánimo y ocasión. Desde los clásicos rojos y rosas hasta los atrevidos morados, las opciones son infinitas y podemos personalizar nuestro look a nuestro gusto. Nos encanta que los tonos varíen de más naturales a muy pigmentados ya que esto nos permite cambiar de look del día a la noche en un segundo.

Uno de nuestros tonos favoritos de la línea Super Lustrous Glass Shine Lipstick es el tono 008 rum raisin. (Uno de los más virales en redes). Es un rojizo bonito y brillante que queda impresionante en todos los tonos de piel, y su fórmula altamente pigmentada proporciona una cobertura total con una sola pasada. Es perfecto para salir por la noche o para una ocasión especial, y siempre recibimos cumplidos cuando lo llevamos.

Esta barra de labios es un clásico moderno que además de tener varios tonos preciosos son respetuosos con nuestros labios

Otro tono del que no nos cansamos es 020 Nude Illuminator. Es un rosa suave y neutro que resulta natural y pulido, y es un tono ideal para el día a día que podemos llevar a la oficina o a hacer nuestros recados. La fórmula transparente proporciona una capa de color que es perfecta para las que preferimos un look más natural o soñamos con el Clean look de las famosas.

El precio asequible del labial también es una ventaja para nosotras. Aproximadamente por 10 el tubo, es un labial de alta calidad por el que no tendremos que romper la hucha. Y es que en la redacción de Semana nos encanta poder experimentar con diferentes tonos sin gastar una fortuna.

Para aprovechar al máximo nuestro lápiz labial, nosotras seguimos una rutina simple. Empezamos exfoliando los labios para eliminar la piel seca y escamosa y aplicamos un bálsamo labial para hidratarlos (siempre hay que hidratar nuestros labios). A continuación, delineamos los labios con un perfilador y por último, aplicamos el pintalabios, empezando por el centro de los labios hacia el exterior.

En conclusión este labial de Revlon es un producto de belleza que se ha vuelto un clásico y que nos encanta. Tanto si nos sentimos atrevidas como si preferimos un look más natural, hay un tono para todas nosotras en esta cuidada marca de cosméticos de farmacia. Así que adelante, experimenta con los distintos tonos y encuentra tu combinación perfecta (si es que lo consigues) porque están arrasando en todas las farmacias. ¡Suerte!