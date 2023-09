Los buenos propósitos en la rentrée pasan por cuidarse más y llevar una vida más sana. ¿Cómo podemos conseguirlo? Integrando en nuestro día a día algunos hábitos que nos harán tener una vida más saludable, y que nos van a aportar un mayor bienestar. Apúntate estas recomendaciones si quieres que la vuelta a la rutina sea, esta vez, el momento definitivo para cuidarte más y mejor.

1. Mantener una rutina de ejercicio

Esto es innegociable. Tener una rutina de ejercicio físico durante la semana es la mejor forma de cuidar cuerpo y mente. El ejercicio no solo cuida de músculos, huesos y articulaciones, también es un excelente aliado para mantener una buenísima salud mental ya que aumenta el bienestar gracias a la liberación de endorfinas. Hacer ejercicio nos pone de mejor humor, nos activa y, además, tonifica el cuerpo y ayuda a perder peso.

No hace falta matarse en el gym, es más importante ser constante que hacer entrenamientos imposibles que te van a hacer tirar la toalla en poco tiempo. Márcate objetivos realistas, observa tus progresos y ve aumentando la exigencia. Puedes salir a caminar, nadar, hacer yoga, series de entrenamiento de fuerza… reserva un hueco en tu día para hacer ejercicio, si no lo encuentras te recomendamos levantarte un poquito antes. Al principio te dará pereza pero es muy satisfactorio y empezarás el día con mucha energía. Una vida saludable es una vida activa.

2. Tener claras las prioridades

Este punto tiene que ver con la planificación personal. Si tienes claro que es prioritario vas a gestionar mucho mejor el tiempo y alejarás la ansiedad que provoca la sensación de no llegar a todo. Hazte con una agenda o prepara una lista donde pongas todos tus objetivos y responsabilidades diarias dándoles el espacio que realmente requieren, de esta manera tendrás un mapa del día y podrás fluir mucho mejor, sin agobios. Prioriza porque hay cosas o tareas que no merecen el tiempo que les dedicas y podrías emplearlo en otras que sí lo requieren.

3. Seguir una dieta antiinflamatoria

La inflamación es un problema generalizado en la población. La mayoría de las enfermedades tienen su detonante en ella por lo que es indispensable minimizar la inflamación para vivir de forma más sana.

Esto ya lo hace la reina Letizia que es una gran seguidora de la dieta antiinflamatoria del Dr. Perricone. ¿En qué consiste esta dieta? En evitar o minimizar aquellos alimentos pro-inflamatorios como el azúcar, los ultraprocesados, aceites vegetales refinados, lácteos, gluten, alcohol… priorizando alimentos ricos en Omega 3 como el salmón, el aceite de oliva o los frutos secos, los vegetales verdes como las espinacas o el brócoli, avena, frutos rojos, huevos, frutas como el kiwi o el melón… no solo se nota en el interior, esta dieta también se nota por fuera. Es de lo más saludable y la siguen muchas celebrities.

4. Practicar el autocuidado

Una asignatura pendiente para muchas personas es la de practicar más el autocuidado. Buscar tiempo para una misma, leer ese libro que tienes pendiente, hacerte un tratamiento, buscar un hobby, clases de idiomas, jardinería, darte un baño relajante, ir a un concierto, tomar un café con un amigo… cuídate, mímate y encuentra esos huecos en la semana para dedicártelos. Esto puede generar culpa o la creencia de que no nos lo merecemos o de que somos egoístas, pero sacude esos pensamientos intrusivos porque para cuidar a los demás primero debes cuidarte a ti mismo.

Cuidarte te hace más feliz, relaja y puedes retomar tus obligaciones y responsabilidades con mejor talante y disposición. No te dejes para el final y busca ese momento para bloquearlo en la agenda, aunque solo sea tomar una ducha tranquila o una taza de té escuchando música.

5. Poner límites

Tan importante es el autocuidado como el saber poner límites. Esto supone, sencillamente, saber expresar de forma clara a los demás qué es lo que necesitamos o lo que queremos, sin dañar a nadie pero de manera asertiva.

Está claro que hay compromisos o responsabilidades que no podemos eludir pero hay ciertos momentos en los que podemos sentirnos invadidos o agobiados por otra persona que no se está dando cuenta de que su actitud daña, o simplemente decimos que sí a planes o situaciones en las que realmente querríamos decir que no pero no lo decimos por miedo a molestar. No haces nada malo poniendo límites, tu libertad termina donde comienza la del otro así que teniendo esto claro vas a poder poner tus límites desde el amor y la comprensión hacia el otro. Vas a sentir alivio y liberación expresando lo que necesitas o quieres, además de reforzar tu autoestima.

6. Reducir el estrés

El estrés es uno de los males de nuestro siglo. Mantener altos los niveles de cortisol (la hormona del estrés) en el tiempo conlleva síntomas como malestar, insomnio, alteraciones cutáneas, problemas digestivos, enfermedades… reducir el estrés es, por tanto, una buena estrategia para vivir una vida más sana y placentera.

¿Cómo podemos reducir el estrés? Todo depende de la causa y hay muchos métodos para intentar minimizarlo, pero para empezar la meditación es una herramienta fabulosa para controlar el estrés. También tener rutinas marcadas, buscar momentos de relax, utilizar aceites esenciales, infusiones relajantes… Es muy importante detectar la causa del estrés y modificarla si es posible para conseguir llevar una vida más tranquila y saludable.

7. Estrechar lazos

Las zonas azules, o lugares del mundo donde viven las personas más longevas del planeta, tienen algo en común, sus habitantes tienen unas relaciones sociales activas y cuidadas. Tener un círculo social y familiar donde poder volcar nuestro amor y enriquecer esas relaciones es uno de los secretos para una vida más larga y feliz.

No descuides a tu entorno porque las personas que quieres y que te quieren son fuente de vida.

8. Dormir bien

La falta de sueño trae consigo multitud de problemas, incluso de aumento de peso, depresión y ansiedad. Si quieres llevar una vida más saludable asegúrate un buen descanso acostándote siempre a la misma hora y al menos dos horas después de haber hecho una cena ligera. Aleja de tu dormitorio los dispositivos electrónicos pues la luz azul que emiten interfiere con la producción de melatonina (hormona del sueño) y te va a costar más dormirte. Si sigues la misma rutina todos los días el cerebro ya sabe qué pasos vas a seguir y se prepara para conciliar el sueño. Por ejemplo, un baño relajante, leer unas páginas de un libro o tomar una tisana te van a ayudar a dormir mejor.

9. Beber agua

Es otro talón de Aquiles de muchas personas, pero para llevar una vida más saludable es imprescindible beber suficiente agua a diario. Bebe al menos de 1,5 L a 2 L al día para que el cuerpo pueda deshacerse de las toxinas y sustancias de desecho acumuladas y limpiarse correctamente. Mantendrás hidratado tu organismo y tu piel estará más bonita.

Si te da pereza beber agua o se te olvida hay algunos trucos para poder llegar a tus objetivos diarios. Hay Apps que te avisan para que bebas tu vaso de agua correspondiente o botellas que te indican lo que llevas bebido en el día. También puedes optar por infusiones o agua infusionada con frutas, como el agua con limón, o especias para darle un toque diferente al agua si te cuesta beber.

10. Pasar más tiempo al aire libre

Está demostrado que pasar tiempo al aire libre es beneficioso para la salud física y mental. La naturaleza aporta bienestar, calma y tranquilidad, alejando así el estrés y la ansiedad. Si puedes escaparte a zonas naturales o parques donde haya árboles y vegetación para pasear o simplemente desconectar de la ciudad y reconectar contigo, verás que tu calidad de vida aumenta. Salir a hacer ejercicio al aire libre, pasear con tu mascota o tumbarte a leer en la hierba son gestos que tienen el poder de aumentar el placer y la tranquilidad. Hazlo siempre que puedas.

Tener una vida más saludable y feliz puede ser una realidad, solo hay que elegir el mejor camino para lograrlo.

¿Qué es un hábito saludable? Un hábito saludable es un comportamiento o una rutina que una persona adopta en su vida cotidiana con el propósito de promover y mantener su bienestar físico, mental y emocional. Estos hábitos están diseñados para mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo de enfermedades y problemas de salud a largo plazo.