Gloria Camila se retoca la cara y muestra el antes y el después de su cambio

Gloria Camila todavía es muy joven y tiene una piel espléndida y brillante; realidad que nos gustaría tener ahora mismo a muchas de nosotras. Sin embargo, parte de la belleza de la hija de José Ortega Cano reside en los retoques estéticos a los que se ha sometido a lo largo de los últimos años.

La prima de Rocío Flores tiene 27 años y puede presumir de una excepcional genética. Además, gracias al estilo de vida sano que practica diariamente y a una cuidada alimentación, Gloria se mantiene en condiciones envidiables. No obstante, los tratamientos preventivos médicos estéticos que pueden hacerse a partir de los 25 años pueden retrasar los signos de la edad. La pérdida de colágeno y de ácido hialurónico, o la aparición de las primeras líneas de expresión son algunos signos de la edad a los que ha decidido poner remedio con su último retoque.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Glo ♡ ( @gloriacamilaortega)

La influencer ha acudido a su clínica de confianza para hacerse un tratamiento de vitaminas que previene las arrugas.

Inyecciones de vitaminas: el secreto antiedad de Gloria Camila

A la hora de elegir un retoque estético depende mucho de las necesidades de cada paciente, aunque generalmente infiltraciones de vitaminas están 100% recomendadas para todo el mundo. Este tratamiento va enfocado a aportar nutrientes que se han ido perdiendo con el paso del tiempo. No es un tratamiento nuevo, pero sí uno de los que más furor causa entre las celebs, de hecho Adara Molinero también recurre a él con frecuencia."Me he hecho un tratamiento de vitaminas 'milagrosas' con una fórmula magistral para prevenir las líneas de expresión y las arrugas. Aporta luminosidad y mucho glow", decía Gloria Camila mostrando a todos sus seguirse cómo pone a punto su rostro en manos de su especialista. Por el momento parece que está encantada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Glo ♡ ( @gloriacamilaortega)

Las inyecciones de vitaminas en la cara son un procedimiento cosmético que implica la administración de vitaminas, minerales y otros nutrientes directamente en la piel del rostro utilizando inyecciones. Los ingredientes más comunes en estas inyecciones suelen incluir vitaminas como la vitamina C, vitamina E, vitamina A, así como ácido hialurónico, antioxidantes y otros nutrientes beneficiosos para la piel. Estas sustancias se inyectan en la capa superficial de la piel con el objetivo de mejorar su apariencia, promover la hidratación, reducir líneas finas y arrugas, así como proporcionar luminosidad y firmeza.

Los otros retoques estéticos de Gloria Camila

Uno de los retoques estéticos que Gloria Camila lleva haciendo durante años es un tratamiento para hidratar sus labios a través de inyecciones de ácido hialurónico. Pero, ¿en qué consiste este tratamiento? La joven decidió ponerse un relleno de labios con ácido hialurónico, uno de los tratamientos más demandados en el mundo de la estética. Es el mejor retoque para darle forma y volumen a los labios. Este ácido combate también las líneas de expresión y consigue hidratar los labios del que se somete a este tratamiento.

Según hemos podido comprobar, estas inyecciones tienen muchos beneficios: "Mejora la hidratación de los labios dándoles un aspecto más luminoso. Ayuda a la generación de colágeno. Elimina las arruguitas de las comisuras. Resultados naturales. No aumenta el volumen y no genera reacciones adversas".

Lo mejor es que según la clínica es un proceso muy fácil que dura no más de 10 minutos y después se puede continuar la vida con normalidad. Puede que este haya sido su retoque estético más visible, si obviamos la operación de aumento de pecho que se hizo hace muchos años y, hasta el momento, es la única vez que ha pasado por quirófano por motivos estéticos.