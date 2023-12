Glitter y purpurina, el plus a tu look de fiesta

El arte del maquillaje adquiere una dimensión festiva y deslumbrante cuando se incorpora el toque mágico del glitter. La purpurina, normalmente reservada solo para ocasiones especiales, se ha convertido en la clave para elevar tu look de fiesta a nuevas alturas. Descubre cómo integrar de manera audaz y chic estos destellos en tu rutina de belleza para destacar en cada celebración.

Las sombras líquidas con purpurina son la herramienta secreta para conseguir un maquillaje de ojos impactante y lleno de glamour. Además, son súper fáciles de difuminar y manejar, mucho más que las sombras en polvo. Con una textura sedosa, estas sombras añaden un toque de brillo que ilumina tu mirada. Ya sea un sutil destello en el párpado móvil o un ahumado resplandeciente, las sombras líquidas con purpurina garantizan que tus ojos sean el foco de atención, sea cual sea el makeup por el que te decidas.

Los productos beauty con purpurina que pondrán la guinda a tu look de fiesta

Tus uñas también merecen su dosis de brillo, y los pintauñas con purpurina son la respuesta. Desde sutiles destellos hasta colores vibrantes con partículas shiny, estos esmaltes añaden un toque festivo a tus manos. Aplica una capa sobre tu esmalte favorito o úsalo solo para celebrar la Nochevieja con el rojo que es tendencia de esta temporada. ¿Quieres un acabado profesional? Este set de uñas de Le Mini Macaron contiene todo lo que necesitas.

La base de maquillaje iluminadora con brillo sutil es la clave para conseguir un resplandor dorado en tu piel. Estas bases proporcionan una luminosidad natural y saludable a tu piel, creando la base perfecta para crear tu party makeup. Combínalas con otros productos brillantes para lograr un acabado impecable.

Labios, manicura o piernas: el glitter toma la Navidad

Cuando se trata de labios, un buen lipstick con purpurina es la elección perfecta para un acabado atrevido. Además, son pura tendencia. Desde que hace unas semanas Dior sacara su labial mate que con la fricción de los labios revelaba purpurina súper brillante, las droguerías no han dejado de venderlos. El Rouge Dior Forever Liquid ya está fuera de stock, pero tenéis cientos de opciones en El Corte Inglés, Sephora, Druni o Primor. Estos labiales no solo proporcionan un color llamativo, sino que también añaden un toque de luz a tus labios. Para un look más discreto, puedes optar por un labial con purpurina sutil, mientras que para una declaración de moda, elige tonos intensos u holográficos, que hagan brillar tus labios en la pista de baile.

Las lociones corporales con purpurina ofrecen una manera única de iluminar tu piel de pies a cabeza. Ideales para resaltar hombros, clavículas y piernas, estas lociones proporcionan un destello sutil que captura la luz de manera encantadora. Aplica generosamente en áreas estratégicas para conseguir un resplandor que combine con las burbujas de tu champagne favorito.

En tu próximo evento, permite que el glitter y la purpurina se conviertan en tus aliados para convertirte en la mejor maquillada de la noche. Atrévete a incorporar purpurina en tu maquillaje y observa cómo transforman tu look de fiesta recibe likes a tutiplén.