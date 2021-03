La colaboradora de ‘Salvame’ ha vuelto a someterse a una operación de cirujía estética. Esta vez, para reducir su abdomen. Os mostramos el resultado.

Si hay una colaboradora en Sálvame preocupada por su aspecto físico esa es, sin lugar a dudas, Gema López. No son pocos los retoques estéticos a los que se ha sometido la colega de Mila Ximénez en Telecinco. Y es que la periodista suele cuidar su imagen más que el resto de sus compañeros y, con cierta frecuencia, intenta acudir a su clínica estética de confianza para someterse a innovadores tratamientos, darse pequeños toquecitos y, de vez en cuando, pasar por quirófano. La hemos visto eliminar su ojeras, elevar su glúteos, eliminar las pequeñas arrugas de su rostro y, ahora, atreverse con una pequeña intervención para reducir su abdomen.

La periodista, tal y como suele hacer, ha vuelto a confiar en sus profesionales favoritos de la capital y se ha puesto en las manos del equipo médico de Clínicas Diego de León. «Estaba deseando compartir esta foto con vosotros porque quería enseñaros cómo me ha quedado el abdomen después de la Lipo Vaser que me he hecho en Clínicas Diego de León. ¡Completamente plano!»; contaba una emocionadísima Gema López a sus más de 327 mil seguidores de Instagram. «También se le conoce como remodelación corporal 360 en alta definición. Y, aunque se trata de una cirugía, ha sido mínimamente invasiva. Es perfecta para esos pequeños cúmulos de grasa que no logramos eliminar ni con dietas ni con ejercicio»; añadía. Y razón no le faltaba, pues según hemos podido leer en la web del centro, se trata de una operación extremadamente sencilla cuyos resultados no pueden ser más envidiables.

Gema López para por quirófano para reducir su vientre ¡Ahora está completamente plano!

Según explica la doctora Aracelly Tuya, para realizar esta sencilla intervención se realizan dos microincisiones inferiores a un centímetro; a través de las cuales se introducen microcánulas para extraer la grasa de forma definitiva. Gracias a la tecnología vaser, durante la operación se derrite la grasa para poder extraerla con mayor facilidad y así combatir la flacidez. Se trata de un método revolucionario que garantiza una remodelación corporal total. Y si no que se lo digan a Gema López, que ella no puede estar más contenta con el resultado.

La colaboradora estuvo en quirófano apenas dos horas y, como se trataba de una intervención muy sencilla, no tuvo que estar hospitalizada y pudo volver a casa en el mismo día. Otro motivo más para que Gema López esté más que contenta. Y, si ella lo está, nosotras también.