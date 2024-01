1 de 6

Comencemos nuestro viaje olfativo con el gel de ducha edición limitada "The Legend of the Dragon " de Rituals, una sinfonía aromática de cedro y ciruela. El aceite de cedro, conocido por calmar cuerpo y mente, se combina con las notas dulces y afrutadas de la ciruela. Este gel de baño es mucho más que un jabón. Te enamorará su textura y su fórmula dorada plagada de destellos luminosos que encenderán tu piel.