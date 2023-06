El efecto mojado en el cabello ha tomado por asalto la moda capilar este verano, y una de las mayores exponentes de esta tendencia es la talentosa cantante Aitana. Después de su último cambio de look no ha dejado de invertir en gomina y nos encanta. Su look impecable y dosmilero ha cautivado a sus millones de seguidoras, convirtiendo el peinado efecto wet en el favorito de la temporada. Si te preguntas cómo lograr ese estilo tan deseado, la respuesta está en encontrar los fijadores adecuados. Hoy, te traemos algunos tips de belleza para conseguir este efecto y una selección de geles y fijadores que no pueden faltar delante de tu espejo del baño.

Para conseguir el peinado efecto mojado, los fijadores en gel o en spray con efecto brillo son tus mejores aliados. Estos productos son especialmente formulados para proporcionar una apariencia húmeda y brillante al cabello, simulando el efecto mojado sin dejar residuos oleosos.

Wet hair: la tendencia que ya ha adoptado Aitana y que puedes crear con fijadores de efecto mojado

La clave para obtener un resultado impecable está en la aplicación correcta. Primero, asegúrate de que tu cabello esté limpio y ligeramente húmedo. Luego, aplica el fijador de tu elección de manera uniforme, peinando el cabello hacia atrás o hacia los lados, según el estilo que desees. Si optas por un fijador en gel o gomina, utiliza un peine de dientes finos para un acabado más preciso y definido.

Los fijadores con efecto brillo añaden un toque extra de luminosidad al peinado, realzando el aspecto mojado y dándole un acabado radiante. Estos productos suelen contener ingredientes como aceites ligeros o partículas de brillo que reflejan la luz, creando un efecto deslumbrante en el cabello.

Puedes complementar este look con maquillaje natural y labios brillantes para resaltar aún más tu belleza veraniega. Anímate a experimentar con este estilo y descubre cómo transformar tu cabello en un look deslumbrante y a la moda, del mismo modo que Aitana. ¡Elige los fijadores que te traemos en la galería y luce un peinado impecable y refrescante en cualquier ocasión!