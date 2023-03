Desde hace unos años estamos viviendo el clímax del boom de las firmas de cosmética y maquillaje. Las prescriptoras de belleza ya no saben a qué atenerse, pues siempre hay una novedad a al vuelta de la esquina. Todas conocemos bien las marcas internacionales y parece que si no han sido creadas por un personaje de alfombra roja, no tienen el mismo prestigio. Por eso, muchas almas emprendedoras han dado un paso adelante en el sector de la belleza en nuestro país y la oferta de cosméticos patrios está viviendo una de sus mejores rachas. Hoy, confiamos en el producto nacional y os hemos hecho una selección de los mejores cosméticos de firma española que tenéis que probar.

Si estáis pensando en darle una oportunidad a los productos "made in Spain" habéis encontrado lo que buscabais. Firmas como Vera & The Birds, Cocunat, The Organic Republic, Krash Kosmetics, Kriim o Freshly Cosmetics están arrasando. Son muchas las que en los últimos tiempos han apostado por confiar su tocador a productos veganos, sin crueldad animal y sin químicos perjudiciales para nuestra salud. Muchas de estas firmas tienen esta filosofía por bandera, además no se quedan atrás en tecnología ni en ser originales con sus productos.

Descubre los cosméticos de firma española que están triunfando y que prometen cruzar fronteras

Si eres de las que permanece en la eterna búsqueda de una crema facial para pieles sensibles, te traemos la solución. La Bloom Orchid Face Cream de Freshly Cosmetics es una de nuestras favoritas. Tiene un precio de 29 euros y no necesitas usar demasiado producto, por lo que te durará un montón. Es súper completa pues contiene activos naturales que reducen la sensibilidad del rostro, protege la barrera defensiva de la piel, rejuvenece con sus antioxidantes e hidrata en profundidad con su ácido hialurónico vegano. Su aroma es embriagador y relajante. ¿Qué más podemos pedir?

También os traemos algunos productos capilares que os pueden resultar muy útiles. Por ejemplo, el champú para pelo graso de The Organic Republic. Está formulado a base de cítricos que seboregulan el cuero cabelludo y limpian en profundidad. El resultado es una melena suelta, brillante y sin grasa. ¿Quieres conocer más productos? Desliza para ver la galería los mejores cosméticos de firma española y no te pierdas nada.