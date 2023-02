Ficha los 7 tipos de eyeliner que puedes hacerte para ser original con tu maquillaje de ojos

Si hay un imprescindible en el make up de muchas mujeres ese es el eyeliner. Hay tantas formas de hacerlo como tipos de mujer y con el estallido de prescriptoras de belleza y la democratización del maquillaje editorial en las calles, cada día encontramos nuevos estilos. Sabemos que muchas de vosotras no podéis salir a la calle sin un buen delineado de ojos, pero, probablemente, tengáis la manía de usar siempre la misma técnica. ¿Y si probáis nuevos acabados? Os descubrimos nuevas formas de realizar el eyeliner para que integréis nuevas formas de hacerlo y no os quedéis sin ideas. Atenta a todos los detalles.

Tanto si eres una amante de los maquillajes sencillos como la más atrevida con el make up, hay una nueva tendencia esperando para ti. ¿Cuáles son las claves para realizarse un buen delineado encima de las pestañas? Por un lado tener una buena herramienta de trabajo, los delineadores de rotulador son muy fáciles de usar, aunque hay muchos cuya tinta se expande y acaba quedando una línea poco definida. Por eso, nosotras os recomendamos el eyeliner de pincel, o si sois muy patosas –o no tenéis pulso– el pincel biselado para crear un eyeliner con sombra. Los eyeliner en formato pincel con tinta suelen ser mucho más duraderos, y negros a rabiar, si aprendes a realizar tu eyeliner con este formato, serás capaz de hacerlo con cualquiera y no se te resistirá ninguna línea.

Descubre 5 tipos de eyeliner fáciles de hacer en casa para jugar con nuevos estilos

Una de las técnicas que está triunfando en los últimos tiempos es el llamado cut crease. Se trata de crear en la parte interior del ojo una capa de base maquillaje o concealer muy definida para diferenciar la sombra aplicada del color natural del párpado. Esta técnica es ideal para delinear encima un cat eye básico, o un rabillo lateral. El cut crease agranda mucho los ojos y aporta luz a la parte del lagrimal.

El graphic liner es ideal para las mujeres atrevidas, las que no tienen miedo de pintarrajearse la cara con doscientos colores y brochas. Pues de lo que se trata esta técnica es de crear formas geométricas, líneas abstractas o dibujos para decorar los párpados. Descubre en la galería todas las novedades en eyeliner para salir de tu zona de comfort.