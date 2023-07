Julio llega con su esplendor, y con él, la necesidad de encontrar productos de maquillaje que se adapten a las altas temperaturas y a las jornadas bajo el sol. Entre los imprescindibles para esta temporada se encuentran los eyeliners waterproof, un aliado infalible para lucir una mirada perfecta y duradera durante todo el día. En este artículo, te presentamos tres opciones de eyeliners waterproof que conquistan con su fórmula resistente y acabados impecables para triunfar en verano. Además, compartiremos algunos tips para alargar aún más la duración del delineado de ojos y responderemos a la pregunta que todas nos hacemos: ¿qué hacer para que no se corra el delineador de ojos? Te lo contamos.

Este verano, te prometemos un delineado perfecto que superará todas tus expectativas. ¿Qué podemos hacer para que nuestro eyeliner sea más duradero? Lo primero, prepara tus párpados. Antes de aplicar el eyeliner, asegúrate de limpiar e hidratar tus párpados. Utiliza un primer o una base específica para ojos que ayudará a que el delineado se mantenga en su lugar por más tiempo. También es importante usar el producto adecuado para la ocasión. ¿Vas a la playa o a un sitio con mucha humedad?Entonces, opta por eyeliners waterproof, como los tres que te presentamos, que ofrecen una mayor resistencia al agua y al sudor, asegurando una duración impecable en los días más calurosos.

Tips de belleza para un eyeliner waterproof más duradero este verano

Después de aplicar el delineador, puedes sellarlo con un poco de polvo translúcido. Esto ayudará a fijar el producto y evitar que se transfiera a otras áreas del párpado. Otro consejo de perogrullo, evita frotar tus ojos. Si sientes la necesidad de frotar tus ojos, intenta resistir la tentación. El roce constante puede desgastar el delineado y hacer que se corra más rápidamente. Por eso debes utilizar el maquillaje justo y necesario, intenta dejar a un lado las sombras y minimiza el uso de rímel o delinear la línea de agua. Un último consejo: lleva contigo un retoque. Aunque estos eyeliners son de larga duración, siempre es útil llevar contigo un pequeño delineador para posibles retoques durante el día, especialmente si tienes planes nocturnos.

Life Liner - Eyeliner Waterproof de Huda Beauty

La marca Huda Beauty nos presenta su Life Liner, un eyeliner que combina la precisión de un lápiz de ojos (que puede usarse en la línea de agua) y la duración de un delineador líquido. Su fórmula waterproof garantiza hasta 48 horas de duración, sin desvanecerse ni correrse. Su textura líquida se desliza suavemente y se seca rápidamente, dejando un acabado negro mate intenso. Su punta en forma de lápiz asegura una aplicación perfecta y una máxima precisión, permitiéndote crear desde líneas finas y discretas hasta trazos más anchos y difuminados con la punta de lápiz. Esta opción tan versátil está disponible en Sephora por 26,99 euros.

Black Ink - Eyeliner Rotulador Preciso Resistente al Agua de Sephora Collection

Uno de nuestros favoritos y el de las amantes del maquillaje low cost, el Black Ink de Sephora Collection es un eyeliner rotulador que te permitirá crear cualquier look que desees, desde trazos ultraprecisos hasta líneas más gruesas. Su punta larga y flexible se desliza con facilidad, otorgando un tono negro intenso de máxima cobertura. Su fórmula waterproof y su fijación extrema aseguran que tu delineado permanezca intacto a lo largo de todo el día. Este increíble producto está disponible en Sephora por 12,99 euros.

Better Than Sex Chocolate - Eyeliner de Too Faced

Si buscas un toque de originalidad en tu maquillaje de verano, el Better Than Sex Chocolate de Too Faced es tu opción ideal. Este eyeliner líquido, ahora en un delicioso tono marrón chocolate súper natural, ha sido diseñado para proporcionar una línea precisa, fluida y sin manchas en todo momento. Su acabado impecable y resistente al calor te acompañará en todas tus aventuras veraniegas. El favorito de las más exigentes está disponible en Sephora por 25,99 euros.