Todos los lunes repetimos la misma frase: "hoy empiezo a cuidarme, voy a hacer deporte y comer bien". Sin embargo, conforme va sucediendo la semana, muchas veces disminuye nuestra fuerza de voluntad o incluso buscamos excusas para pecar o no ir al gimnasio. Que si llueve, que si estamos cansadas del trabajo, que si salimos a cenar fuera... En definitiva, mantener una rutina saludable puede resultar más complicado de lo que parece. Pero ojo, porque aunque ahora las veas lejos, en realidad las navidades están a la vuelta de la esquina. ¿Eso qué significa? Que ahora es el momento de ponerse las pilas.

No importa si lo tuyo no es el gym, alíate con el ejercicio que más te guste o simplemente sal a caminar. En cuanto a la dieta, también ha llegado la hora de tomársela en serio. Apuesta por comidas ligeras y deshecha de tu nevera y despensa las grasas saturadas. Y si tu problema es que te acaban aburriendo los platos sanos, recuerda que cuentas con la inestimable ayuda de Amelia Bono, que cada cierto tiempo nos sorprende con opciones healthy de lo más originales. ¡Sigue bajando y verás!

Amelia Bono nos descubre una 'sorprendente' comida para después de hacer ejercicio

No hay un día en el que la influencer no haga deporte. Todas las mañanas la hija de José Bono se enfunda en unos leggins y un top deportivo y pone rumbo al gimnasio. Pero eso sí, tras una buena sesión de cardio y musculación, Amelia necesita recuperar fuerzas. Y lo hace a través de un tentempié post-entreno de lo más sorprendente: un huevo duro y un triturado de espinacas, calabacín, nueces y anacardos.

Aunque esta mezcla en la teoría puede parecer extraña, en la práctica Amelia Bono promete que está buenísima. Además, para ganar sabor, la empresaria también le añade a su triturado un trocito de queso parmesano.

Nosotras todavía no hemos probado este piscolabis, por lo que no sabemos si realmente está delicioso o no. Pero lo que sí sabemos es que esta comida es muy saludable y perfecta para después de entrenar, ya que cuenta con todo lo necesario para ganar energía sin sumar calorías de más.

En primer lugar el huevo es ideal para aumentar la masa muscular y cuidar nuestro peso. Y no solo eso, a pesar de que durante años fue común pensar que el consumo de huevos podría conllevar la aparición de enfermedades del corazón, hoy en día se ha demostrado que su consumo diario, especialmente de las yemas, ayuda a proteger nuestra salud cardiovascular.

El aguacate también es otro de los alimentos clave para después de hacer ejercicio. Y es que aporta una buena dosis de energía y, además, contiene grasas saludables, que ayudan a regular los niveles de colesterol en sangre, reducir el colesterol malo (LDL), y aumentar el bueno (HDL).

En cuanto a los frutos secos que incluye Amelia Bono en su comida post-entreno, las nueces son una buena fuente de vitamina B3, un nutriente que impulsa la circulación de la sangre por nuestro organismo. Los anacardos, por su parte, añaden un alto contenido en ácidos grasos esenciales y son ricos en proteínas. ¿Mas? También contienen triptófano, una sustancia que aumenta la serotonina en el cerebro y que contribuye a subir el estado de ánimo.

¿A qué esperas para probar este tentempié energético y nutritivo?