No todas las modelos de los 90 consiguen mantenerse en el tiempo y se convierten en influencers de éxito. Mar Saura es una de las mujeres con más talento de nuestro país, tiene una elegancia única que sigue inspirando a las nuevas generaciones. Con su último cambio de imagen rinde homenaje a la eterna juventud que le acompaña.

La mala noticia es que, tal y como la propia Mar ha revelando en su cuenta de Instagram, su nueva estética se debe a exigencias del guión. Y es que la empresaria está trabajando en un nuevo proyecto que pronto verá la luz y ha obligado a cambiar de forma drástica su imagen. Ahora tiene una melena XXL desfilada, y un poco despeinada, muy en tendencia esta temporada y flequillo estilo cortina que se abre parcialmente en el centro, hacia los lados, consiguiendo un efecto altamente rejuvenecedor. El color de pelo también ha sufrido cambios, ha cambiado su castaño natural por unas mechas color miel muy favorecedoras.

El cambio de look de Mar Saura tiene un fuerte componente rejuvenecedor

Las melenas bob se han colado entre los cortes de pelo tendencia del pasado 2021 y del recién llegado 2022, pero después de ver el nuevo look de Mar Saura sospechamos que el pelo largo se va a convertir en uno de los más solicitados en los salones de belleza.

Aunque ella tiene el pelo muy largo y cuidado, creemos que para el ‘spot’ ella ha conseguido alargar unos centímetros más su melena a base de extensiones. Por la textura del pelo, parecen de pelo natural. Su flequillo también ha sufrido un cambio. Normalmente, la modelo lleva la frente despejada por lo que podría haber recurrido a un nuevo corte para conseguir el efecto cortina, tan socorrido entre las famosas en estos últimos meses.

Otras famosas que también se han rendido al flequillo

Que el flequillo está de moda, es un hecho y que en 2022 los flequillos seguirán siendo una de las grandes tendencias también. Muchas famosas han puesto tijera de por medio y se han atrevido con lo más pedido en peluquerías del momento. Una de las primeras en lanzarse a la aventura fue María Pombo que se atrevió con un flequillo al más puro estilo francés que va con todo tipo de melenas y formas de rostro.

La cantante Soraya Arnelas ha sido otra de las caras conocidas que no tardó en sumarse a la tendencia. En su caso apostó por un corte ‘mini bob’ con flequillo muy rejuvenecedor. Laura Escanes tampoco ha querido dejar la oportunidad de ‘cortar por lo sano’ y no solo estrenaba flequillo, sino también color de pelo. Decía adiós a la melena rubia a la que nos tendría acostumbradas, para teñirse de morena y despedir el 2021 con un cambio de look radical.