¿Cuántas veces hemos querido hacernos un cambio de look y no nos hemos atrevido por temor al resultado? De hecho, muchas veces nos quedamos con un mismo corte de pelo durante años por el miedo a no vernos todo lo favorecidas que queremos. Eva González es de las famosas que menos arriesga con su melena, pero este verano ha decidido cortar por lo sano y se ha atrevido con el corte más ideal y favorecedor. El resultado es una imagen más fresca y perfecta para dar un nuevo giro a su imagen con el estilo long bob a la altura de la clavícula.

La presentadora casi siempre luce un pelo larguísimo con la raya al medio que le sienta genial, pero lo cierto es que con su nuevo look está más guapa que nunca. Y es que este corte de pelo es uno de los más versátiles, que se adapta a todo tipo de cabellos y formas de rostros y con el que además se puede experimentar todo tipo de peinados. De hecho, en la fotografía que tenemos de la modelo, lo lleva con unas ondas surferas que le dan ese toque chic que nos encanta.

Sin duda, una estética nueva que sus seguidores han aplaudido y con el que Eva parece estar muy contenta.

¿Por qué el 'long bob' de Eva González quita años de encima?

Los expertos lo saben: las melenas cortas aportan mucho movimiento, y eso hace que nos veamos más juveniles y con los rasgos más dulces. Además, a partir de los 40 años el pelo se vuelve más frágil y más fino por lo que es necesario apostar por cortes que tengan mucha vida y sean fáciles de llevar. Y ahí es donde entran en juego los bobs, especialmente aquellos que quedan por debajo de la mandíbula.

En cuanto a las mechas, Eva González ha vuelto a dejar claro, como siempre, que su estilo clásico y su castaño andaluz va siempre con ella. Pero, eso sí, le ha dado un toque de vida gracias a unas mechas con reflejos en tonos vainilla con el que ha dado algo de luz al rostro. Es ideal para imitar el efecto del sol en el cabello y, por ende, perfecto para llevar durante los meses de calor.