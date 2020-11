Eva González nos ha contado su secreto para evitar la aparición de estrías y la caída de su pecho durante el embarazo. Estos son los cosméticos

Hace dos años que vimos la etapa más feliz de Eva González cuando estaba embarazada de su primer hijo con Cayetano Rivera. Fueron varias las ocasiones en las que mostró su incipiente barriga y reveló algunos detalles de como cuidaba su cuerpo para una pronta recuperación de su figura. Durante los meses de embarazo, la presentadora siguió practicando ejercicio físico y el pilates para embarazadas fue una de las disciplinas por la que más apostó para ejercitar su cuerpo. Pero además, ahora nos cuenta qué cosméticos tops incorporó en su neceser para evitar la aparición de estrías, la caída del pecho y además cuidar su piel.

En su perfil de Instagram, donde la mayoría de sus publicaciones suelen ser de índole profesional, ha querido compartir la línea de cosméticos que utilizó hace unos años durante su embarazo y que todavía sigue utilizando. Y es que es una gama reafirmante y antiestrías. Se trata de productos de la marca Me and me, una línea de productos de cosmética consciente que cuida y trata tu piel en las transformaciones que sufre con el embarazo con un absoluto compromiso por la seguridad y respeto a tu bebé. Y es que durante el embarazo hay productos cosméticos prohibidos que debemos descartar de nuestra rutina de belleza.

La línea favorita de Eva González para cuidar y mimar su piel

A pesar de que ha pasado un tiempo desde que la presentadora diera a luz, ella sigue optando por estos cosméticos para cuidar su piel. Así mismo lo ha revelado ella en su perfil de Instagram: «Estas cremas las descubrí estando embaraza y has he seguido usando después«, ha asegurado. Os contamos al detalle cada uno de los productos cosméticos que han cautivado a Eva González.

La mujer de Cayetano Rivera apuesta por el pack Maternity que incluye toda la gama de productos de la mencionada firma de cosmética. Un pecho hidratado, turgente, y sin grietas, una piel elástica y cuidada para evitar las estrías y la celulitis, unas piernas descansadas y deshinchadas, serán el resultado gracias a la acción 360º de la gama completa. En este se incluye lo siguiente: Tratamiento integral de Piernas, la crema antiestrías reafirmante, el concentrado anticelulítico reafirmante, el exfoliante enzimático, y un bálsamo antiestrías reafirmante de pecho.

Eva González sigue confiando en todos estos productos para cuidar su piel, ya que son aptos también después del embarazo. Tal y como aseguran desde la propia marca, «las cremas Me and Me están especialmente diseñadas para mujeres embarazadas y mamás, para los 1000 primeros días de la maternidad». De momento, la que fuera Miss España sigue dentro de ese tiempo, aunque estamos seguras de que después las seguirá utilizando. Os mostramos todos los productos uno a uno y para qué sirven.