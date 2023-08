En el fondo de cualquier bolso, nunca puede faltar un labial que acompañe un maquillaje natural, sobre todo en verano. Los colores que más se acercan al tono de nuestro labio potencian nuestra belleza natural y es precisamente esto por lo que ha apostado la protagonista de nuestro artículo de hoy. Eugenia Silva nos ha cautivado al presentarnos su elección de labial, una auténtica pieza de lujo que encabeza un maquillaje que destila frescura y buen gusto. ¿Por qué firma se ha dejado encandilar la modelo para crear su último maquillaje? Te lo contamos a continuación y te damos algunas alternativas para que puedas obtener el mismo resultado por muy poco.

El labial que hoy ha escogido la influencer pertenece a la prestigiosa marca Armani Beauty, que lleva usando varios años y en la que confía plenamente para crear sus looks beauty. El color seleccionado por Eugenia, que navega entre el nude y el rosa quemado, es un ejemplo perfecto de cómo un tono favorecedor y sutil puede resaltar la belleza única de cada persona. La ligera tonalidad satinada de este "Lip Power" añade un toque de brillo a tus labios, elevando aún más su atractivo. Esta elección muestra su comprensión de que la verdadera belleza reside en realzar los rasgos naturales, y no en enmascararlos. Además, de un tiempo a esta parte, los labiales mate están perdiendo fuerza y los tonos satinados están ganándole terreno.

Eugenia Silva ha combinado su labial con un smokey eye sencillo

No podemos pasar por alto el impresionante contraste que crea Eugenia al complementar sus labios con un smokey eye muy sutil. Para recrear este look, comienza con una sombra de tono neutro o rosado en todo el párpado, y luego agrega profundidad con un marrón oscuro en la cuenca. Añade un toque de brillo en el centro del párpado y aplica delineador en la línea de las pestañas superiores e inferiores, difuminando suavemente para crear ese efecto ahumado. Finaliza con varias capas de máscara de pestañas para dar definición a tus ojos. Este look enmarca la mirada de manera seductora, pero sin robar protagonismo al labial.

Si deseas capturar la esencia de este labial sin romper la hucha, la firma Ilia presenta el "Color Block High Impact Lipstick", un tono similar que te permitirá lograr el look de Eugenia o elegir hasta 11 tonos similares.

Para las que buscan una opción más económica, Sephora tiene una alternativa perfecta: el "Rouge Is Not My Name" de Sephora Collection, un tono idéntico que promete el mismo encanto a un precio de 13,99 euros.