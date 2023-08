No es ninguna tontería. Dormir maquillada puede tener consecuencias irreparables para la salud de la piel. Lo cierto es que en muchas ocasiones, por cansancio, pereza, olvido, o falta de constancia en la rutina de limpieza facial, no nos desmaquillamos. Sin embargo, este gesto puede marcar un antes y un después en el estado de nuestro rostro. Y no, no estamos hablando de una vez esporádica por falta de tiempo o de recursos, sino de repetir esta acción de forma continuada o, al menos, en numerosas ocasiones. Toma nota, la Dra. Pérez Sevilla, cirujana maxilofacial y experta en medicina estética facial, te explica los motivos de por qué no debes irte a la cama con el maquillaje.

Recuerda este dato: dormir maquillada envejece hasta 10 años

La piel se regenera por la noche, por lo que, si no la desmaquillas, las células muertas, las impurezas, las toxinas o el exceso de sebo quedan en la superficie, impidiendo esta regeneración natural. ¿Lo peor de todo? A largo plazo todo el ecosistema cutáneo se verá afectado: la piel será más gruesa y la tez lucirá más apagada. Y ojo, porque una vez alterado el pH de la dermis, este descuido favorecerá el envejecimiento prematuro.

Además, este problema también se extrapola a los ojos y la boca. Las pestañas necesitan sebo para estar bonitas, fuertes y protegidas. Sin embargo, si no se limpian correctamente mantienen la textura del producto, que las reseca y debilita. Y no solo eso, algunas máscaras de pestañas forman pequeños residuos que se desprenden y las irritan. En cuanto a las barras de labios, aunque te parezca sorprendente, pueden llegar a dañar la mucosa labial (ya sensible de por sí) dejando signos de deshidratación. ¿El resultado? La formación de pequeñas arrugas y líneas de expresión.

Recuérdalo siempre: la limpieza facial es uno de los pasos imprescindibles para un buen equilibrio y funcionamiento de la piel. ¿La razón? Al eliminar los residuos superficiales y la suciedad, permitimos que la dermis se oxigene de forma adecuada. Cuando se duerme sin eliminar el maquillaje, la base, el rubor y el iluminador, junto con la suciedad acumulada, alteran el estrato córneo. De ahí la importancia de desmaquillarse a diario. Además, si no lo haces, los expertos apuntan a que la piel puede envejecer hasta 10 años.