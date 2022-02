Viendo la última manicura de Ester Expósito nos ha surgido una duda, ¿estará la madrileña dando una pista del personaje que va a interpretar en su nueva película? Si es así, lo primero que se nos viene a la cabeza es que la actriz podría dar vida a la madrastra de Blancanieves. La manzana roja y su nueva manicura nos hacen pensar que Ester se metería en la piel del perverso personaje.

Seguramente no acertaremos con nuestras predicciones (aunque nos encantaría, no lo vamos a negar) así que lo más probable es que la protagonista de ‘Élite’ solo esté haciendo un break para reponer fuerzas, y la manzana es un alimento ideal para «matar el gusanillo» de una forma saludable. No es ningún secreto que la intérprete es una amante de la comida sana y cuida al máximo su alimentación lo que, sumado a su rutina diaria de ejercicios, le permite tener un físico que enamora a sus millones de fans.

Uñas negras y en punta: la manicura más dark de Ester Expósito

En cualquier caso (además de la manzana) lo que nos ha llamado realmente la atención es su manicura. Ester luce uñas negras largas con acabado en punta. Aunque las tendencias en manicura apuestan por uñas más cortas y naturales, también sabemos que todo lo que «toca» Expósito se convierte en tendencia. No en vano, la intérprete está a punto de llegar a los 29 millones de seguidores en Instagram, por lo que sigue siendo la española más popular en esta Red Social. Así que toma nota porque en nuestra galería te dejamos algunas lacas de uñas negras para que puedas copiar el look de la madrileña.

La actriz es una enamorada de las uñas largas, con manicuras muy cuidadas. En ocasiones se atreve con colores fluor mientras que otras veces opta por la manicura francesa o tonos más neutros.

La actriz cambia su color de pelo

Precisamente el proyecto profesional que Ester está desarrollando en México le ha implicado cambiar el tono de su cabello. Ester sorprendía hace unos días a sus fans con un pelo más oscuro que el rubio natural mechado al que nos tiene acostumbrados, «por exigencias del guión». El estilista Jesús de Paula ha sido el artífice de la nueva imagen de la intérprete. Utilizaba la técnica de coloración conocida como «Expensive Brunette» que se usa para conseguir un tono muy cálido y natural. Este procedimiento está en armonía con el tono base de la melena por lo que consigue un resultado lleno de luz que suaviza las facciones.