Estela Grande acaba de dar un paso definitivo para lucir un cambio de look que nunca antes se había atrevido a hacer, pero a su novio no le termina de convencer.

Después de unos días dándole vueltas a si someterse a un cambio de look o no, Estela Grande ha dado el paso definitivo. «Me voy a la pelu», ha comenzado diciendo en un nuevo vídeo de Mtmad, donde ha mostrado el antes y el después del que es su corte de pelo más radical y atrevido. «A mí cuando me da por algo, tardo lo mínimo que pueda en hacerlo. Voy a la pelu a hacerme el mayor cambio de look que me he hecho hasta el momento», reconoce.

«Tremendo cambio de look que me voy a hacer. Vais a descubrir conmigo mi nuevo cambio de look», dice nerviosa. Después de 45 minutos en un atasco para entrar en Madrid, Estela ha llegado a la peluquería de Manuel Zamorano para someterse a su cambio de look. «Lo primero que voy a hacerme es el color, que me lo hice hace un par de meses, pero claro, con los lavados se me ha ido quitando», ha dicho.

Después de todo el proceso, que normalmente es duradero, Estela se ha metido de lleno en explicar qué quiere hacerse de corte de pelo. Una vez explicado lo que se quería hacer, que en un primer momento no ha explicado a la cámara, un peluquero ha empezado a cortarle el pelo por delante, lo que indicaba que se iba a hacer flequillo, que está muy de moda.

Estela acude a la peluquería para someterse a un cambio de look

«Pues ya está, este es el resultado final, ni más ni menos. Ahora cuando llegue a casa, os lo enseño otra vez paradita y quieta, que ya sabéis que me da mucha vergüenza grabar en la calle. Voy a grabar las reacciones de mis amigas, de mi madre…», ha declarado tras verse con el cambio.

«A mí personalmente me gusta bastante, lo que no sé es cuánto dura», explica sobre cómo se ha visto ella. Su novio ha sido uno de los más críticos con el nuevo look de Estela. «Pareces la de ‘Vis a vis’. Te queda bien, sí», le hace saber Juan Iglesias no muy convencido, lo que ha hecho ver que no le ha gustado mucho el cambio de look de su pareja.

A ella le gusta bastante el resultado, aunque no sabe cuánto le durará

«Ya habéis visto la reacción de Juan. Pensaba que lo iba a ver ya en casa. Todo el mundo está reaccionando igual, muy sorprendidos por el cambio de look tan llamativo», ha asegurado. Ha dejado claro cuando ha hablado que a su novio no le ha gustado nada: «No me gusta. Le queda muy bien porque está tremenda, pero ahora está menos tremenda. El peinado está muy bien, pero le hace más mayor», ha querido aclarar el futbolista, al que Estela ha llamado ‘hater’.