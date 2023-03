¿Cuántas veces te has preguntado qué hace Eugenia Osborne para presumir de cuerpazo? Lo cierto es que a pesar de que la hija mediana de Bertín tiene buena genética y siempre ha lucido una figura envidiable (incluso después de haber dado a luz a tres hijos), nunca ha dejado de lado la alimentación saludable y la practica de deporte de forma habitual. De hecho, no es la primera vez que la psicóloga e influencer nos desvela cuáles son sus ejercicios preferidos para tonificar su silueta: sentadillas, zancadas, peso muerto... Pero ojo, porque para conseguir planchar su abdomen se alía con los hipopresivos. ¿Todavía no los conoces? Esto te interesa...

Eugenia Osborne recurre a los hipopresivos para tonificar y definir su vientre

Aunque Eugenia Osborne lleva practicando hipopresivos desde hace tiempo, parece que ahora que llega el buen tiempo (y a todas nos entran las prisas), estos ejercicios se han convertido en sus imprescindibles para endurecer su vientre. Si todavía no has escuchado hablar de ellos, debes saber que son ejercicios posturales y respiratorios que implican a la mayoría de músculos de nuestro organismo a la vez que disminuyen la presión intra-abdominal. Sus múltiples beneficios han hecho que la gimnasia hipopresiva sea una actividad ideal para activar los músculos del abdomen en tan solo unos minutos.

Los hipopresivos fueron creados como una alternativa para conseguir tonificar la musculatura abdominal de las mujeres en el posparto. Sin embargo, gracias a los buenos resultados que brindan, ya han pasado a formar parte del ámbito de fitness y muchas famosas ya los han incluido en sus entrenamientos. ¿Lo mejor? Con ellos también se pueden corregir problemas como incontinencia urinaria, dolores de espalda, vientre hinchado...

Si los abdominales normales ya nos hacen reducir grasa del abdomen, practicarlos en apnea puede hacer que reduzcamos hasta dos tallas de cintura. Por supuesto, siendo constantes con su práctica y perfeccionando poco a poco la técnica. No hace falta que le sigas el ritmo a Eugenia Osborne, con dos sesiones semanales de 30 minutos es más suficiente.

Y si ahora te estás preguntando cuándo se aprecian los resultados, lo cierto es que esto depende de cada persona. Aunque en general, si se realizan los ejercicios correctamente, en 8 o 10 semanas se comienzan a ver cambios posturales y mejoras en la reducción del perímetro abdominal. Tiempo suficiente para llegar perfecta a verano. ¿Te animas?