Este es el eyeliner que ha comprado la Reina Letizia en Mercadona

Letizia también compra en Mercadona. La Reina está haciendo compras de última hora antes de poner rumbo a Palma de Mallorca, donde se instalará como cada verano en el Palacio de Marivent. Este pasado miércoles fue vista en un Mercadona de Aravaca haciendo algunas compras. Y no olvidó hacerse con un eyeliner de color negro. Para coger uno de estos productos de belleza, Letizia tuvo que desplazarse a la zona de perfumería de estos grandes almacenes.

Pero, ¿cuál es el producto con el que se hizo? Letizia es una apasionada de los productos de belleza, pero también de no invertir por ellos mucho dinero. Ahora que está a punto de iniciar sus vacaciones de verano, la Reina ha querido reponer su eyeliner low cost favorito. Se trata de un eyeliner que cuesta 3,50 euros de la marca Deliplus. Un producto que por supuesto está oftalmológicamente testado.

Este es el eyeliner que ha comprado Letizia

Aunque hay varios colores de este modelo (marrón y negro en waterproof), Letizia eligió la opción más clásica y menos arriesgada. Y es que eligió el color negro, perfecto para dar más profundidad a su mirada durante las noches de verano de las que va a disfrutar en Mallorca en apenas unos días. Su neceser estará lleno de otros tipos de productos, pero ahora sabemos que no faltará este que ha comprado en Mercadona.

Con un outfit muy informal con el que no pretendía llamar la atención, la Reina Letizia se convertía en una clienta más del establecimiento. No podía pasar del todo desapercibida, pues era captada por los presentes, según cuenta 'Look'. Unas sandalias planas, un pantalón beige y una camiseta blanca de manga corta fue la elección de look de Letizia para acudir a hacer algunas compras. Para su cabello apostaba por un semirecogido con una pinza de color marrón, accesorio que no suele incluir en sus estilismos y que le aportaba un toque todavía más desenfadado.

No estuvo acompañada de su escolta

La Reina estuvo sola. Prefierió acudir a este supermercado sin su escolta. Eso sí, trató de pasar desapercibida llevando sus gafas de sol puestas, sin quitárselas en ningún momento. Al igual que el resto de presentes, Letizia hizo cola y pagó el eyeliner y el resto de sus compras en efectivo, eso sí, sin hablar demasiado con la cajera. Mercadona pasa a ser uno de los lugares que frecuenta Letizia, aunque no siempre es vista por los presentes en estos grandes almacenes. Estos grandes almancenes parecen tener también un especial cariño a la Reina, ya que hace un tiempo replicó el perfume favorito de Letizia, 'Eau de Soir', por tan solo ocho euros.