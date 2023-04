¿Quién nos ha fijado en alguna ocasión del bronceado caribeño que luce Paula Echevarría? Es la envida de nuestra redacción. Y sí, ella es una mujer de piel morena y tiene la suerte de broncearse rápido. Sin embargo, como buena 'influencer', también tiene sus trucos de belleza. Y es que como buena amante del sol, la asturiana prepara su piel durante la primavera para tener un bronceado bonito en verano. Si tú también quieres presumir de moreno, toma nota de su trucazo.

Pero conseguir un moreno llamativo y dorado puedes, en primer lugar, obtenerlo de forma natural, tomando el sol. Pero, ¡cuidado! si eliges esta opción debe ser muy cuidadosa a la hora de hacerlo sino quieres que tu piel sufra las consecuencias y envejezca antes de tiempo o, mucho peor, que se enferme. Por eso, tanto Paula, como nosotras, insistimos en la importancia de progrese con protección solar factor 50 a la hora de exponernos a los rayos del sol.

Ten presente que ningún dermatólogo aconseja tomar el sol entre las 12:00 y las 16:00 pm, porque estas son las horas donde el sol repercute más sobre nuestra piel y por ende, la perjudica. Por eso, el uso de cremas de factor alto es súper importante. Y, además, debes aplicarla cada poco tiempo, después del baño y siempre al salir del agua. Y, por último, al final del día de ponerte el famoso After Sun, en especial si, con mala suerte, te has quemado.

Ahora bien, si deseas verte morena, además de tumbarse al sol, puedes echar mano de un acelerador de bronceado. Según nos cuenta Paula, el suyo es "el más rápido que ha probado". Por eso dice que se lo compra cada año. ¡Vamos a descubrirlo!

¿Quieres un bronceado como el de Paula Echevarría? Sabemos cómo lo consigue

Aunque todavía lo veas lejano, el verano está ya llegando a nuestras vidas. Es ahora cuando hay que empezar a preparar la piel y saber qué hay que hacer para conseguir un bonito bronceado y saludable. "Estamos en abril y yo ya os estoy avisando... luego no me vengas con que os quedáis sin él. Este el acelerador de bronceado que me compro cada año. Recordar usar protección adiciones porque os podéis chamuscar", avisa Paula, mientras enseña uno de sus productos fetiche cuando llega el buen tiempo. Ella recomienda cada primavera: Sun Soul Tan Maximizer de Comfort Zone. Un activador de la melanina que, también, protege de los signos de la edad. Tiene un precio de 31 euros el envase de 200 ml.

También te interesará Así es la colección de fiesta que Paula Echevarría ha creado para Primark y de la que todo el mundo habla

Cuentan desde la marca que este producto tiene enormes ventajas y, claro, ahora que las sabemos todas, no nos extraña que Paula no pueda vivir sin él: "Este activador cuenta con péptidos biomiméticos para la defensa del ADN. Uno de los componentes más novedosos e inteligentes para la regeneración celular de la piel presentes en el organismo y que ayudan a atenuar los signos de la edad como la flacidez o las arrugas de expresión y ayudar a su prevención gracias a la neutralización de radicales libres como el oxígeno, el nitrógeno y el carbono. El otro ingrediente clave es el extracto de Acerola, una de las frutas más ricas en Vitamina C e ideal para elevar las defensas, mejorar la apariencia de la piel y prevenir el estrés oxidativo".

La forma de aplicación es sencilla. Primero hay que exfoliar la piel, después aplicar el activador y, por último, poner el protector solar. Fácil, rápido y efectivo.