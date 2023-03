Errores que estás cometiendo sin darte cuenta que deshidratan tu piel

Aunque poco a poco nos estamos convirtiendo en todas unas expertas de lo que a skin care se refiere hay algunos errores que seguimos cometiendo en nuestro día a día (sin darnos cuenta) y que están haciendo que nuestra piel se seque ¿Quieres saber cuales son para poder ponerles freno? Pues sigue leyendo.

El primer error que cometemos, y del que no solemos percatarnos, es la gran importancia que tiene para nuestra piel el lavarnos la cara con agua -demasiado- caliente. Lavarnos la cara con agua muy caliente puede parecer una forma "rápida y fácil" de limpiar nuestra piel, pero en realidad puede ser muy dañino. El agua a altas temperaturas puede eliminar los aceites naturales que protegen nuestra piel, lo que puede provocar sequedad, descamación y una apariencia más opaca. Además, el agua caliente puede dañar la barrera natural de la piel, lo que favorece que los elementos irritantes y las bacterias penetren en la piel y causen problemas como acné y erupciones. Lo mejor es usar agua tibia (o fría directamente) para lavar nuestra cara y luego aplicar un humectante para retener la hidratación natural de nuestra piel.

El segundo error (y que es bastante común a consecuencia del auge de las mascarillas) es dejarlas en nuestra piel durante demasiado tiempo. Esto es de vital importancia con las mascarillas de arcilla. A veces nos las aplicamos y nos olvidamos de ellas hasta que pasa una hora y la mascarilla se seca hasta quedarse como una piedra. Aunque las mascarillas de arcilla son una herramienta popular para el cuidado de la piel y son muy buenas a la hora de ayudar a eliminar la suciedad y las impurezas de la piel, dejarlas en nuestra piel durante demasiado tiempo puede ser perjudicial.

La arcilla puede absorber los aceites naturales de la piel y la humedad, lo que puede provocar muchísima sequedad. Además, dejar una mascarilla de arcilla en la piel durante mucho tiempo puede causar irritación y enrojecimiento. Lo recomendado es seguir las instrucciones del fabricante y dejar la mascarilla durante el tiempo recomendado antes de enjuagarla con agua tibia. No esperes a crear una escultura sobre tu rostro.

El tercero (y otro de los errores más comunes) es estar aplicando un limpiador facial que no es adecuado para nuestro tipo de piel. Los limpiadores faciales están diseñados para abordar diferentes tipos de piel, desde seca hasta grasa o sensible. Si utilizamos un limpiador que no es adecuado para nuestro tipo de piel, puede hacer que nuestra piel se vea opaca, seca o grasosa. Además, algunos limpiadores faciales pueden contener ingredientes irritantes que pueden causar enrojecimiento, irritación e incluso erupciones. Es importante elegir un limpiador facial que sea adecuado para nuestro tipo de piel y asegurarnos de leer los ingredientes (o valoraciones) antes de usarlo. Si cuando utilizas tu limpiador tu piel se queda superestirada y tirante puede ser un indicativo de que no estás utilizando el adecuado para ti.

Estos son los tres errores más comunes que cometemos a la hora de cuidar nuestra piel que pueden estar poniéndonos la zancadilla para lograr una piel iluminada hidratada y de aspecto más joven. Así que, toma nota y recuérdalos la próxima vez que vayas a realizar tu rutina de cuidado facial.