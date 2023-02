El poeta Ralph Waldo Emerson decía que los ojos indican la antigüedad del alma, puede que tuviera razón, pero lo que bajo ningún concepto queremos es que indiquen la antigüedad de nuestro rostro. Y mucho menos, si esa antigüedad es mayor de la real. A menudo cometemos errores en nuestra rutina de maquillaje que nos hacen marcar más esas arrugas o imperfecciones que tratamos a toda costa de ocultar. ¿Quieres saber cómo aplicarte tu maquillaje de ojos perfectamente y ocultar cualquier imperfección? En este artículo te desvelamos consejos profesionales de maquilladores para lograr un maquillaje de ojos espectacular y te enseñamos a librarte para siempre de los errores típicos que cometen las pieles maduras.

Los ojos son la parte principal de nuestro rostro y destacarla es nuestro objetivo a la hora de maquillarnos día a día. Pero, más a menudo de lo que nos gustaría caemos en errores en los que no nos habíamos parado a pensar. Una piel de madura no se maquilla de la misma forma que lo hacíamos hace unos años, por lo que aprender sobre ella y adoptar nuevas técnicas de maquillaje es vital para no quedarnos estancadas en el pasado. Pero tranquila, en este artículo te mostramos los errores que estás cometiendo sin darte cuenta al maquillarte y te enseñamos a cómo ponerle remedio de forma sencilla.

No utilices correctores con acabados mates o muy pesados. Estos solo harán que tus arrugas se acentúen mucho más ya neutralizan el brillo natural de tu piel y tus ojos se verán más cuarteados. En su lugar utiliza correctores líquidos y de baja cobertura. Existen algunos específicos para pieles maduras que unifica el contorno de los ojos difuminando inmediatamente las pequeñas arrugas y las zonas oscuras.

No arrastres la esponja al aplicar el maquillaje, al hacer esto solo estás arrastrando (y retirando) el maquillaje en vez de aplicarlo como deseas. Cuando apliques el corrector aplícalo a suaves toques sobre el párpado y déjalo un rato para que se fije antes de seguir con tu maquillaje de ojos.

No caigas en los errores más frecuentes de las pieles maduras a la hora de maquillarse los ojos

Otro error que solemos cometer es aplicar demasiado producto (más cantidad no es sinónimo de cubrir más). El exceso de producto dejará sin profundidad a tu ojo y creará marcas en los pliegues de tus párpados.

Al aplicar las sombras con un pincel específico no lo hagas con movimientos de punteo o a golpecitos lo único que conseguirás de esa manera es saturar el color y dejar marcas y manchas difíciles de difuminar. En vez de eso maquilla tus ojos con movimientos circulares, de esta forma el producto se difuminará mejor y quedará más uniforme.

Aprende a aplicar bien tus productos para disimular arrugas y cortes en tu piel

No estirar tu párpado al maquillarte es otro de los errores comunes que estás cometiendo. Si no estiras tu piel al maquillarte los pliegues propios de tu piel dejarán parte de tu ojo cubierto y sin producto por lo que se generarán sombras, cortes o efectos no deseados en tu look final. Para evitar esto estira bien tu párpado a la hora de maquillarte y esparce bien tus productos de forma uniforme. De esta forma evitaras sombras que acentúen tus pequeñas arrugas.

Un consejo final, si tienes el párpado caído al final de tu ojo no utilices sombras oscuras o muy fuertes en el extremo ya que visualmente hará que se vean todavía más caídos. Tampoco abuses de los iluminadores porque tienden a crear efectos visuales sobre las arrugas. Un maquillaje más ligero y bien aplicado será la combinación ganadora para tener unos ojos perfectos.