No te pierdas estos consejos fáciles para evitar errores en el cuidado de tu pelo y mantenerlo sano y bonito.

El pelo es una de las partes más importantes de nuestra imagen personal a la que le solemos dedicar mucho tiempo y esfuerzo para mantenerlo siempre lo más sano posible (y para que se vea bonito). Sin embargo, a pesar de nuestras mejores intenciones a menudo seguimos cometiendo errores que pueden tener consecuencias negativas a largo plazo sobre nuestras cabelleras.

Uno de los errores más comunes que se cometen al cuidar el cabello es llevarlo recogido muy estirado todos los días. El clean look que tan de moda está es un peinado muy útil y bonito pero puede tener consecuencias (bastante graves) si abusamos de uso. El realizarse a diario este tipo de recogidos tan apretados puede provocar alopecia de tracción, que es una forma de pérdida de cabello causada por el estiramiento excesivo del cuero cabelludo. Por lo tanto, es importante variar tus peinados y no llevar el pelo siempre recogido en la misma posición. Déjalo suelto de vez en cuando para que no sufra.

Otro error muy común es no separar bien los mechones que queremos recoger. Cuando se recoge el cabello se deben separar los mechones de manera uniforme para evitar que se creen nudos y enredos. Si no lo haces de esta manera podrías estar dañando tu pelo y estar provocando su rotura.

Evita estos errores que pueden estar estropeando tu pelo

La temperatura del agua con la que te duchas también es de vital importancia al cuidar tu pelo. El agua muy caliente puede resecar el cabello y provocar la aparición de caspa a causa de la descamación. Lo más recomendable es lavarse el pelo con agua tibia o fría directamente para mantener el cabello sano y brillante.

Otro error que muchas cometemos (por culpa del cine y de las series) es ponerse la toalla en la cabeza después de lavarse el pelo. La fricción causada por la toalla puede dañar el cabello y provocar roturas y puntas abiertas. En su lugar, se recomienda envolver el cabello en una toalla suave de microfibras (especiífica para el pelo) o una camiseta de algodón para secarlo suavemente. Este último tip es tremendamente útil y con él verás rápidamente una mejoría en el aspecto de tu pelo (y una reducción del frizz) sin gastar ni un solo euro.

Otros dos de los errores más comunes son lavarse el pelo en exceso o no lo suficiente. Si te lavas el pelo demasiado podrías estar eliminando los aceites naturales que lo protegen. Esto podría provocar que se vuelva seco y quebradizo. Por otro lado, si no lo lavas lo suficiente, el cabello puede acumular suciedad y aceites que pueden obstruir los folículos pilosos y provocar la caída del cabello. Se recomienda lavarse el cabello con la frecuencia necesaria para mantenerlo limpio y saludable dependiendo de tu tipo de pelo.

Presta atención a tus rutinas diarias

Dormir con el cabello mojado es otro error (más obvio) que puedes estar cometiendo y daña el cabello. El pelo mojado es más vulnerable y se rompe con mayor facilidad, por lo que es muy importante secarlo bien antes de irse a la cama. Si no dispones del tiempo suficiente para que se seque al aire es mejor que te lo recojas suavemente en una trenza floja para evitar que se enrede y se dañe.

Finalmente, cepillarte el cabello demasiado fuerte también puede estar dañando tu pelo. El cepillado demasiado vigoroso puede provocar roturas en tu pelo así que intenta hacerlo con suavidad y siempre de abajo arriba (comenzando por las puntas) para evitar que el pelo se encrespe.

Con estos pequeños consejos conseguirás evitar errores comunes y conseguirás un pelo más saludable y bonito sin (demasiado) esfuerzo.