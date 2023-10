El cuidado de la piel ha tomado mucha relevancia desde hace unos años. Ya no se intenta camuflar y tapar con maquillaje sino que hay una tendencia clara a lucir una piel jugosa y saludable. El skincare es un gesto importantísimo para lograr una piel cuidada, luminosa y bonita pero muchas veces cometemos errores que hacen que obstaculizan este objetivo. Mónica Ceño, fundadora de The Lab Room y experta en belleza, nos explica los 10 errores beauty o beauty mistakes que no dejan que tu piel esté tan saludable y bonita como podría estar.

1. No limpiar correctamente la piel

La limpieza de la piel es el primer paso, y fundamental, para conseguir una piel más bonita y más sana. “No limpiar la piel es un hábito que va a boicotear cualquier cosa que puedas hacer para tener la piel bonita. Si no la limpias no van a poder penetrar correctamente los activos, la crema no va a actuar igual, los poros se van a llenar de impurezas… la piel se va a ir oxidando a más velocidad y viéndose más apagada, menos bonita que si limpiaras la piel tanto por la mañana como por la noche”, advierte la experta en su podcast Píldoras de Belleza y Bienestar.

2. No exfoliar la piel

Muchas personas creen que no es necesario exfoliar la piel de manera periódica, sin embargo, este gesto es fundamental para ayudar a la piel a regenerarse y a eliminar células muertas.

“Exfoliar la piel es un hábito saludable que tienes que incorporar en la rutina. El maquillaje, la polución… ensucian la piel y si no realizamos una exfoliación vamos a tener un problema de acumulación de impurezas que difícilmente puede eliminarse correctamente con una limpieza facial básica” señala Ceño.

Puedes optar por exfoliantes mecánicos de gránulo fino o por exfoliantes enzimáticos o alfa hidroxiácidos como el ácido láctico para ayudar a la piel con esa renovación que va a librar a la piel de restos e impurezas y a limpiarla en profundidad.

3. Tocar los granos

Es muy difícil resistir la tentación de quitarnos un granito cuando sale, sin embargo, hacerlo puede acarrear consecuencias como cicatrices, marcas, manchas… La fundadora de The Lab Room es tajante: “Hay una atracción fatal cuando vemos un granito y nos preparamos para explotarlo. Los granos no se tocan, pueden quedar cicatrices que no se eliminan con facilidad. El grano se trata utilizando productos que van a limpiar y depurar la piel como el árbol de té, que es un gran aliado que tenemos en la naturaleza porque seca el grano y lo disuelve para que se elimine de dentro a fuera. Es importante también vigilar la alimentación que está muy ligada a los brotes de granitos. El té blanco, por ejemplo, va muy bien para eliminar estos brotes”.

4. Aplicar el sérum después de la crema

El orden de aplicación de los cosméticos es de vital importancia si quieres que realmente funcionen. “Primero debemos limpiar la piel, después aplicamos el sérum y después la crema. Hacerlo al contrario hace que la acción del sérum se neutralice, es decir, impide que el producto actúe. Después de la limpieza de la piel, aplicaríamos el sérum, que es un cóctel de principios activos como vitaminas, ácido hialurónico, péptidos, aceites esenciales…y necesitamos la piel limpia para poder aplicarlo y que penetren esos activos. Después se aplicaría la crema”.

5. No tratar el cuerpo como si fuera el rostro

Prestar la misma atención a la piel del cuerpo que a la del rostro es algo bastante habitual pero es uno de los errores beauty que deberías subsanar. Ceño expone que “el cuerpo, al igual que el rostro, también es piel. No podemos aplicarnos nuestros cuidados hasta el cuello y no cuidar la piel del cuerpo. El cuerpo necesita exfoliación y nutrición. Utiliza exfoliantes corporales, cremas ricas en nutrición, en texturas, aceites, cremas de karité… que aporten nutrición al cuerpo. La piel que no se nutre y que no se hidrata se cuartea, se arruga y si no quieres que esto ocurra aplica siempre crema o aceite después de la ducha”.

6. No hidratar las manos después de lavarlas

Las manos están expuestas todo el día a las agresiones externas y necesitan unos mimos extras, como afirma la experta. “Nos lavamos las manos muchas veces al día y siempre hay que aplicar después una crema o loción en la piel. Las manos no solo se mojan al lavarlas también se mojan al fregar, al limpiar, al sacar la ropa de la lavadora… y es importante no olvidarnos de secarlas después, y de aplicar una loción o crema de manos para cuidar la piel y las uñas”.

7. No cuidar los pies

Otros de los grandes olvidados de nuestro cuerpo suelen ser los pies. “Los pies nos sostienen continuamente es fundamental cuidarlos y mimarlos, hay que venerarlos. Energéticamente la planta del pie es muy importante porque nos conecta a tierra”, afirma Mónica. De hecho, el grounding o caminar descalzos sobre la tierra es una forma de reducir la inflamación, el estrés y la ansiedad al realizar esa conexión con la tierra.

“Es conveniente no solo hacer la pedicura sino acudir al podólogo. Exfoliar bien la piel de los pies y también darnos automasajes porque revitaliza, calma y nos conecta, además nos va a hacer sentir fenomenal tan solo con 5 minutos de masaje. Estimular la planta del pie nos va a dar más energía y mejorar la circulación” argumenta la beauty expert y añade: “En la ducha no termines de enjabonarte en los tobillos, lava bien tus pies y limpia entre los dedos. Después dale mimos e hidrátalos con un buen masaje, no solamente en verano”.

8. No utilizar acondicionador después del champú

Es uno de los errores beauty que más cometen las personas de pelo fino ya que tienen la creencia de que el acondicionador resta volumen y aporta peso. “Aunque tengas el pelo fina, graso etc… siempre hay que utilizar acondicionador. El champú es un detergente, un limpiador, por eso siempre hay que hidratar el cabello después de la limpieza. No hace falta usar mucho acondicionador si tienes el pelo fino o poco pelo, con una pulsación de medios a puntas sería suficiente. El equilibrio es la base de todo en esta vida” asegura Ceño.

9. No hidratar las pieles grasas

Que una piel sea grasa no quiere decir que no necesite hidratarse. La experta lo confirma: “La piel siempre hay que hidratarla, nutrirla y proporcionarle activos. Una piel grasa necesita un protocolo diferente pero es necesario reequilibrarla, aportar hidratación donde necesita y retirar la grasa sobrante. Utiliza productos que regulen la piel pero no dejes de hidratarla”.

10. Depilar las cejas en exceso

Si hablamos de errores beauty no podemos dejar de mencionar las cejas. Muchas veces se nos puede ir la mano con las pinzas y hacernos un buen desastre. Solo hay que echar la vista atrás para ver el daño que hicieron las modas de las cejas híper finas. A muchas mujeres no les volvió a salir el pelo de las cejas del mismo modo, como si la pinzas se comportaran como el caballo de Atila, que por donde pisaba no crecía la hierba.

“Cuidado con las pinzas de depilar, las cejas hay que dejarlas en manos de profesionales. Podemos depilar el entrecejo con cuidado sin meternos en el inicio de la ceja. El pelo de la ceja que retiramos muchas veces no vuelve a salir y hay que ser precavidos. Es fundamental hidratar el pelo de la ceja, masajearlas… las cejas enmarcan la mirada y es importante cuidarlas de forma adecuada”, indica Mónica.

Y tú, ¿cuántos de estos errores beauty cometes? Esperemos que ninguno a partir de hoy gracias a estas recomendaciones de experta.