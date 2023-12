Los errores beauty más impactantes de las famosas este 2023 que nos han dejado con la boca abierta

Las alfombras rojas y los pasillos frente a photocalls siempre captan la atención de las amantes de la moda, la peluquería y del maquillaje. Este tipo de eventos son fuente de inspiración para muchas mujeres que ven reflejadas sobre las red carpets las últimas tendencias que las famosas integran en sus looks, a veces, abnegadamente y sin rechistar a su estilista. Aunque el 2023 ha sido un año de grandes trends de maquillaje y nos ha dejado algunos momentos estelares, hubo también quienes patinaron. Analizamos los errores beauty de las famosas más impactantes que nos dejaron sin palabras. ¡No te lo pierdas!

Pasarse con la sombra, trazar un eyeliner irregular, o que se te vaya la mano con el colorete son algunos de los errores que todas hemos cometido alguna vez. Aunque las nuevas tendencias puedan llegar a poner de moda estos maquillajes messy en algún momento, hay algunos looks que claman al cielo de los makeup artists. Sea cuestión de gustos, de técnica o de probar con un estilo que no encaja con el personaje, ha habido algunos looks beauty que no han pasado desapercibidos bajo la lluvia de flashes de los fotógrafos.

Los errores beauty del 2023 que más impactaron

Echamos la vista atrás y la fijamos en los Premios Oscar, celebrados en marzo. Durante esta gala que, durante unas horas, se expone al foco mediático como un escaparate, hubo un maquillaje que nos dejó con cara de póquer. Lady Gaga, bien conocida por hacer con el maquillaje lo que le sale del moño, y pese a ser una maestra en este arte, nos dejó epatadas con este derroche de productos.

¿Recordáis cuando vuestras madres os aconsejaban para que encontrarais el equilibrio perfecto entre ojos, labios y mejillas? Bien, pues la de Stefani Joanne Angelina Germanotta, el nombre real de la cantante, debía estar llenando la cesta en Primor cuando le tocaba decir eso de 'si potencias los labios, rebaja los ojos'. Ella que juega con los límites de la moda y del maquillaje pensó que era una buena idea delinear sus ojos, cargarlos de máscara de pestañas, utilizar sombra negra, bien de corrector, un poquito más de colorete y labios rojos. Sí, señora, todo, todo, todo.

No obstante, no hace falta que nos vayamos tan lejos para ver batacazos beauty, en España, este año, hemos tenido para dar y regalar. ¿Quiénes fueron las famosas patrias peor maquilladas y peinadas? Desliza para descubrirlo en la galería.