La dinámica es muy sencilla: nosotros te mostramos la manicura de una famosa y tú demuestras si eres capaz de adivinar a quién pertenece.

Dime cómo son tus uñas y te diré quién eres. Aunque así no es cómo versa exactamente la frase hecha que nuestras madres y abuelas han pronunciado en más de una ocasión, nos hemos querido tomar la licencia de adaptarla un poco en beneficio propio. Las uñas, en 2020, son como la mirada. Es decir, estas son el reflejo lo que somos y de lo que queremos transmitir. Llevarlas bien arregladas suele indicar que somos unas personas cuidadosas y minuciosas; pintarlas con dibujos llamativos y coloridos demuestra que somos seres optimistas y extrovertidos; y lucirlas bien largas y con abalorios deja claro que estamos muy seguras de nosotras mismas. Las uñas son ahora un complementos más y es por eso por lo que nuestras famosas favoritas las llevan decoradas y bien cuidadas en todo momento pero… ¿Te ves capaz de adivinar a quién pertenecen las manos solo viendo su manicura?

La manicura, un complemento más para tus looks

No hay más que entrar en Instagram y navegar por la red para darse cuenta de que la manicura se ha convertido en uno de los elementos más importantes del estilismo de las it girls. Largas o cortas, coloridas o en tonos nude; da igual cómo las lleves siempre y cuando estén limadas, cuidadas y con una buena capa de esmalte. Y no nos extraña en absoluto, las uñas pueden dar un toque elegante a un estilismo informal y viceversa; pudiendo hacer que un look lady se vuelva urbano si las garritas apuestan por ese toque más grunge. Es por ello, por la relevancia que a día de hoy tiene la manicura en el estilismo de nuestras famosas favoritas; por lo que hemos creado este simpático reto. Adivina la celebrity solo viendo su manicura.

El reto es más complicado de lo que a simple vista (y nunca mejor dicho) pueda parecer. Aunque si has estado atenta a las redes sociales de las celebs e influencers más mediáticas del momento, seguramente no te resulte demasiado difícil. Aún así, vamos a echarte una mano. Son cinco las manicuras que hemos seleccionado y cinco las famosas a las que pertenecen. Desde influencers como la española Laura Matamoros y la italiana Chiara Ferragni a cantantes, presentadoras y actrices como Rosalía, Cristina Pedroche o Úrsula Corberó. ¿Eres capaz de reconocer a tus famosas favoritas solo viendo su manicura? Solo hay una forma de demostrarlo. ¡Adelante!