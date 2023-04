El último especial perfume de Carmen Lomana: "es una maravilla"

1 de 6

Este es el frasco de perfume que ha encantado a Carmen Lomana. Si eres una gran coleccionista de aromas, no puedes dejar pasar la firma The Merchant of Venice Flamant. En su colección podemos encontrar fragancias para todos los gustos y no son tan conocidos como otras marcas, por lo que te llevarás un perfume exclusivo con una gran durabilidad.